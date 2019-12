To res ni njegov mesec: Ronaldo se je jezil, soigralci pa smejali

Ekipa Juventusa se v Leverkusen podaja po prvem porazu v sezoni, ki ji ga je v italijanskem prvenstvu v Rimu zadal Lazio (1:3). Ronaldo je dosegel edini gol za belo-črne, ki so proti sinje modrim klonili tudi po zaslugi sporne izključitve Juana Cuadrada . V zadnjih tednih se je pojavljalo kar nekaj govoric glede domnevnih nesoglasij med Juventusovim trenerjem Mauriziem Sarrijem in Ronaldom, ki naj tudi ne bi bil povsem pripravljen in je v tej sezoni Lige prvakov kot najboljši strelec v zgodovini tekmovanja prispeval vsega en gol.

Na torkovem treningu Juventusa pred gostovanjem pri Bayerju iz Leverkusna so se soigralci lotili Cristiana Ronalda . Temu med "pepčkom" ni uspelo oddati žoge, četudi pa se je rešil s preigravanjem, pa je z drugim dotikom kršil pravila in moral ob navdušenju soigralcev zapustiti svoje mesto ter oditi v sredino kroga. Ronaldo je pred nadaljevanjem vaje visoko v zrak poslal tri žoge, kar je vsakič močno navdušilo kolege v torinskem kolektivu, tudi Ronaldo pa je bolj kot z jezo vse skupaj pospremil s širokim nasmeškom.

Agnelli: Ena oseba nas je poslušala

Trenerja Sarrija je sicer na predbožični večerji pohvalil prvi mož kluba Andrea Agnelli, ki je izpostavil "krvoločnost in željo" Neapeljčana, ki prvo sezono sedi na klopi serijskih italijanskih prvakov.

"Poleti smo šli okoli s (športnim direktorjem Fabiem, op. a.) Paraticijem in (podpredsednikom Pavlom, op. a.) Nedvedom, da bi poskušali doumeti, kakšen bo Juve prihodnosti. Ena oseba nas je poslušala in v nas verjela," je o 60-letnem Sarriju povedal Agnelli. "Na prvi novinarski konferenci je omenil krvoločnost in željo, ki si ju želimo. Enako krvoločnost in željo si izkazal Juventusu, Maurizio. Sprejel si težek in naporen izziv, a skupaj vemo, da lahko zmagamo."

Osvojiti scudetto skorajda že Juventusova dolžnost

Sarri je dejal, da je scudetto "jasno" največji izziv zanj, da pa je vedel, da bo težko, ker je prišel v klub, ki je v zadnjem času praviloma zgolj zmagoval.

"Spisati pomembno stran v zgodovini kluba, ki ima tako bogato zgodovino, je za vsakega težko,"je dejal strateg Juventusa. "Želimo še naprej zmagovati v Italiji in biti konkurenčni v Evropi. V Italiji čutimo, da je skorajda naša dolžnost osvojiti scudetto. V Evropi tega občutka nimamo, a čutimo, da je izjemen izziv osrečiti ljudi pri Juventusu. Ne bo lahko, a vesel sem, da sem tu in da sem sprejel ta izziv."