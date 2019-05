Tekma legend: toliko mojstrov na kupu, da se ti zavrti v glavi

Težko je reči, kdo je na spektakularni tekmi legend najbolj izstopal, a kot vedno ko gre za nekdanje vrhunske športnike in tudi šampione, nihče ni želel popustiti niti za ped. Legendarni Hrvat Davor Šukerse je v hudi pripeki na madridski Plazi de Mayor še najbolj trudil, saj mu je že v prvem polčasu uspelo zabiti hat-trick. Večina legend je na tekmo prišla dobro pripravljena in brez "dodatnih obtežitev". Vratarji ekip Jerzy Dudek, David James, Vitor Baia inJulio Cesar so se še vedno "metali", kot da gre za finale Lige prvakov. Rezultat je bil, seveda, v drugem planu, a so se organizatorji in tudi akterji na umetni travi potrudili da se je končalo brez zmagovalca.



Ekipa rdeči:Jerzy Dudek, Michel Salgado, Roberto Carlos, Gaizka Mendieta, Mark Van Bommel, Paulo Futre, Luis Garcia, Jeremy Linch, Clarence Seedorf, Patrik Berger, Jose Bosingwa, Diego Milito.



Ekipa modri:Vitor Baia, Cafu, Laura Georges, Luis Figo, Steve Mcmanaman, Robert Pires, Patrick Kluivert, Davor Šuker, Billy Wingrove, Florent Malouda, Christian Karembeu, Marco Materazzi.



Ekipa rumeni: David James, Dejan Stanković, Giovanni Van Bronckhorst, Ian Rush, Alessandro Del Piero, Karl-Heinz Riedle, Celia Šašić, Xabi Alonso, Nuno Maniche, Esteban Cambiasso, Deco, Nuno Gomes.



Ekipa sivi: Julio Cesar, Steffen Freund, Ricardo Carvalho, Youri Djorkaeff, Claude Makelele, Henrik Larsson, Vladimir Šmicer, Predrag Mijatović, Robbie Fowler, Fernando Morientes, David Trezeguet, Gianluca Zambrotta, Ledley King.