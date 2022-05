Tomaž Lukač: Lahko govorijo, kar hočejo, ampak v finalu favorita ni

Kako se bo razpletel današnji težko pričakovani finale Lige prvakov, se sprašuje praktično vsa svetovna nogometna javnost. Stavnice v vlogo rahlega favorita postavljajo Liverpoolčane, a naš komentator tekem Tomaž Lukač, ki smo ga povprašali za napoved, se s tem ne strinja. Na takšnih tekmah favorita ni, pravi. Prednost Reala vidi v tem, da so imeli več časa za pripravo na odločilni spopad, Liverpoolovo pa v tem, da so v tej sezoni pokazali boljši nogomet.

Katera ekipa te je na poti do finala bolj prepričala? Težko odgovorim. Liverpool je deloval bolj prepričljivo, ampak Real se je vedno uspel izvleči. Po igri in konstantnosti bi rekel Liverpool, Real pa po neki drugi plati. Oba sta me prepričala, ampak vsak na svoj način. Kdo je po tvojem mnenju najboljši posameznik v tej sezoni Lige prvakov? Karim Benzema. Šele zdaj se je videlo, kako dober je. Od nekdaj mi je bil všeč, ampak je bil zapostavljen, sprejel je to vlogo. Tak sem, da bolj privoščim tistim, ki so bili enkrat v senci nekoga drugega in so se potem izkazali, ko se jim je ponudila priložnost. Kje vidiš največjo prednost enih in drugih? Realova prednost je zagotovo, da so bili nekaj časa "prosti", saj so prvenstvo odločili že veliko prej. Liverpool pa po mojem mnenju igra boljši nogomet. Real je proti PSG-ju prvo tekmo taktiziral, takšnega Liverpoola pa še nisem videl. Nikoli se niso zavestno zaprli. Mogoče te nasprotnik prisili v to, ampak nikoli se niso zavestno branili.

Se strinjaš z oceno stavnic, ki v vlogo favorita postavljajo Liverpool? Tu ni favorita. Lahko govorijo, pišejo, predvidevajo, ampak tu favorita ni. Tudi če bi igrala prva in zadnji, je to finale. Možnosti so 50:50. Za Carla Ancelottija bo to peti finale, za Jürgena Kloppa četrti. Kdo je po tvojem mnenju v prednosti? Ju je sploh mogoče primerjati? Ancelotti ima več izkušenj. Pustimo to, kdo je petič in kdo četrtič v finalu. Ancelotti je bil v finalu že kot igralec, Klopp pa kot igralec ni bil na tem nivoju. Zaradi tega je Ancelotti v prednosti, ker bolj ve, kako se njegovi nogometaši počutijo pred tako pomembno tekmo. Ampak razlike med njima so res majhne, noben ne more drugega presenetiti.

V živo si spremljal tudi finale v Kijevu leta 2018. Misliš, da se bodo nogometaši Liverpoola res želeli maščevati, kot pravi Mohamed Salah? Tu ne gre za maščevanje. Bolj bi rekel, da gre za oddolžitev, ker včasih uporabljamo malo pregrobe izraze. Oddolžiti se jim zagotovo hočejo. Ko se po vseh teh letih spomnim za nazaj, dvomim, da je bilo slučajno, kar so naredili Salahu. Takrat je bil Gareth Bale s klopi enostavno nor, kar se bo težko ponovilo, ampak ima Real veliko drugih, ki so sposobni česa takega. Gareth Bale v tej sezoni skoraj ni igral. Na sedmih tekmah je dosegel en gol. Misliš, da bi ga lahko Ancelotti kljub temu uporabil zaradi vseh izkušenj, ki jih premore? Skoraj prepričan sem, da ja. Mogoče že zaradi vraževernosti. Če bi bil na Ancelottijevem mestu in bi mi tekla voda v grlo, bi ga zadnjih deset minut zagotovo poslal na igrišče. Na drugi strani se za Liverpool zdi, da nima klasičnega napadalca, ki bi bil sposoben redno zabijati. Je to največja pomanjkljivost Redsov? Divock Origi.