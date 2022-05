Torres: Navijači bodo naša prednost, a zavedamo se, kaj je na kocki

Villarreal je v osmini finala izločil zasedbo torinskega Juventusa, v četrtfinalu pa münchenski Bayern. V polfinalu je njihov tekmec Liverpool, ki si je z zmago na domačem Anfieldu (2:0) zagotovil lepo prednost pred povratno tekmo. Toda rumena podmornica je že večkrat presenetila in tudi tokrat je želja takšna. Pau Torres je prepričan, da imajo možnosti za preboj v veliki finale: "Za nami so navijači, oni bodo naša prednost. V tej sezoni smo na našem stadionu na zelo pomembnih tekmah videli zelo močan Villarreal in vemo, kaj je naša naloga. Zavedamo se, kaj je na kocki. Mislim, da je današnji Villarreal boljši Villarreal od tistega iz prejšnjega tedna."

"Liverpool nas ni presenetil. Vedeli smo, kako igrajo. Res je, da jim je uspelo deaktivirati naš napad, vendar smo bili zadovoljni, da smo jih lahko ustavili v prvem polčasu, a so nas premagali v drugem polčasu. Nič še ni odločeno in to je največja tekma v zgodovini kluba. Dali bomo 100 odstotkov na igrišču in vemo, da nas bodo podprli navijači. Rad bi jim rekel, naj uživajo v igri," je prepričan španski branilec pred tekmo, ki bo na sporedu danes zvečer (prenos na Kanalu A in VOYO ob 20.30).

"Idealnega scenarija ni, obstaja le en cilj. Ni pomembno, kako nam bo uspelo, ali zadenemo v prvi ali 60. minuti. Zavedamo se, da bi nas gol takoj vrnil v igro. Tudi nazadnje smo igrali proti tekmecu, ki je bil favorit in nam ga je uspelo premagati. Spet so oni v vlogi favorita, a igramo na našem stadionu. Trener želi, da igramo svojo igro. Imamo svoje ideje, vemo, da lahko uspemo, če naredimo isti načrt igre in opravimo tisto, kar je trener želel, da naredimo v prejšnjih dvobojih, ko smo uspeli premagati ekipe, ki so bile boljše na papirju. Če to storimo, smo precej prepričani v svoje možnosti," je samozavesten 25-letni španski reprezentant.