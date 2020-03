Mourinho po polomu v Leipzigu alibi našel v poškodbah

Leipzig je zabeležil lep uspeh, saj je pred začetkom osmine finala Lige prvakov vloga favorita pripadla Tottenhamu. Vendar so nemški nogometaši zadevo obrnili na glavo, zmagali so na obeh tekmah, tako v Londonu kot v Leipzigu, ob tem pa niso dobili gola (skupen izid je bil 4:0). Mero Spursom in Mourinhu je vzel 32-letni trener Leipziga Julian Nagelsmann , ki ima vzdevek "Baby Mourinho" in je odlično (fizično in taktično) pripravil svoje moštvo.

"Vsi smo verjeli v naše možnosti, a trenutno težko dosegamo gole. Dosegli so gol po naših prvih napakah in potem je bilo težko. So zelo močna ekipa, njihova fizična pripravljenost je neverjetna, njihovi branilci so dobivali dvoboje. Delali smo napake, napake, ki smo jih analizirali na prejšnjih tekmah, a ni pomagalo: Oni so zasluženo napredovali," je po tekmi dejal Mourinho in dodal:"Nikogar ne morem kriviti za poraz. Vsako tekmo imamo kakšno poškodbo, to je zgodba te sezone. Poglejte klop, težko je in ne morem kriviti igralcev."

A "The Special One" kot kaže ni preveč zaskrbljen glede prihodnosti. Moštvo ima res kopico poškodovanih in zato je Portugalec prepričan, da ni potrebna poletna kadrovska prenova, temveč bo dovolj že to, da se vsi vrnejo na igrišče: "Mislim, da ne potrebujemo velike prenove to poletje, razen, če se kaj ne zgodi med evropskim prvenstvom. Vrnili se bodo Sissoko, Kane, Son,Bergwijn in Ben Davies, to so ključni igralci."