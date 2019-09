Tottenham prebrodil krizo, zdaj je na vrsti bavarski test

Navijači Tottenhama lahko znova lažje dihajo. Četa Mauricia Pochettina je po dveh tednih, ko so je na družbenih omrežjih pojavilo mnogo špekulacij, da se je začel stolček argentinskega stratega pošteno majati, znova vknjižil prvenstveno zmago. A do nje ni prišel z lahkoto, kot se je to zgodilo pred štirinajstimi dnevi, ko so Crystal Palace na domačem terenu odpihnili s 4:0. Londončani so se morali za tri točke krepko namučiti, saj so več kot 60 minut odigrali z igralcem manj. Bočni branilec Serge Aurier si je namreč v zgolj štirih minutah prislužil dva rumena kartona in moral v 31. minuti predčasno zapustiti igrišče. Za namenček si je Hugo Lloris sedem minut kasneje znova privoščil hudo napako, podobno tisti, ko je na White Hart Laneu gostoval Maribor. Nespretnost kapetana francoske reprezentance je takrat izkoristil Robert Berič , tokrat se je v njegovi vlogi znašel Danny Ings .

A zadetek nekdanjega nekdanjega igralca Burnleyja in Liverpoola lanskoletne finaliste Lige prvakov ni potolkel. V 43. minuti so v protinapad stekli Heung-Min Son, Harry Kane in Christian Eriksen. Slednji je po lepi kombinaciji s Sonom v osrčju kazenskega prostora našel najboljšega angleškega napadalca in Tottenham je znova prešel v vodstvo. To je po organizirani igri v obrambi in dveh izjemnih posredovanjih Llorisa ohranil vse do konca srečanja.

"Zelo sem ponosen na svoje fante, saj so pokazali izjemno voljo, trud in vztrajnost. Po tako težkem obdobju prikazati takšno predstavo je zares nekaj posebnega, prav to, kar smo v tem trenutku potrebovali," je od navdušenja žarel Pochettino, ki se bo moral hitro osredotočiti na torkov obračun drugega kroga Lige prvakov, ko na Tottenhamov novi stadion prihaja Bayern München. Bavarci poraza ne poznajo že slaba dva meseca, trenutno pa s točko prednosti pred zasledovalci (kar pet ekip ima zgolj točko manj od Bavarcev) kraljuje na lestvici Bundeslige. V šestem krogu so težje od pričakovanj celo kožo odnesli iz Severnega Porenja, ko so ob gostovanju pri novopečenem prvoligašu Paderbornu do zadnje minute trepetali za zmago. Kljub rezultatski brezhibnosti pa imajo tudi Bavarci težave "za zavesami". Ljubljenec bavarskega občinstva Thomas Müllerse je že tri tekme zapored znašel na klopi za rezervne igralce, navijači pa ne glede na rezultate Nika Kovača še niso popolnoma sprejeli kot svojega.