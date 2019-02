Tottenham presenetljivo zlahka odpravil Borussio na Wembleyju

Nogometaši Tottenhama so na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov na domačem Webleyju visoko, s 3:0 premagali zasedbo Borussie Dortmund. Z zadetki so se izkazali Heung-Min Son, Jan Veronghen in Fernando Llorente. Trojica je poskrbela za izjemno lepo popotnico pred povratno tekmo v Dortmundu.

Son (desno) je načel mrežo Dortmundčanov. FOTO: AP V sedmi minuti se je prva resnejša priložnost ponudila domačemu vezistu Lucasu Mouri, a je njegov strel z roba kazenskega prostora letel malce mimo gostujočih vrat. Slabih petnajst minut pozneje je z polrazdalje sprožil tudi gostujoči Axel Witsel, a se je z obrambo izkazal domači vratar Hugo Lloris. Tottenham se je v drugi polčas podal bistveno bolj odločno in po podaji Jana Vertonghena z levico z leve strani je mrežo gostov iz Dortmunda načel Heung-Min Son. Prav podajalec pri prvem zadetku Tottenhama Vertonghen je poskrbel za povišanje vodstva Ostrog na 2:0, ko je pravočasno utekel obrambi Borussie Dortmund in z neposredne bližine matiral nemočnega Romana Bürkija. S krasno podajo se je ob zadetku Belgijca izkazal francoski bočni branilecSerge Aurier. Popoln razpad sistema pri gostih iz Nemčije je sledil v 86. minuti, ko je mrežo Bürkija razparal še Fernando Llorente. Španec je ob prekinitvi ob podaji s kota visoko skočil in izkoristil podajo Christiana Eriksena. Izid:

Tottenham– Borussia Dortmund 3:0 (0:0)

Son 47., Veronghen 83., Llorente 86.