Tottenham s Kanom sanja najbolj nore evropske sanje

Zdaj je gotovo: Tottenham s trenerjem Mauriciem Pochettinom in izjemnim kapetanom Harryjem Kanom sanja svoje najbolj nore evropske sanje. S prepričljivima predstavama v osmini finala najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja je brez težav izločil dolgo časa vodilno moštvo nemške Bundeslige in tako napovedal boj za vidnejši dosežek v letošnji sezoni lige prvakov.



Kakor koli obrnemo, Tottenham in Ajax sta nedvomno najprijetnejši presenečenji med nogometno elito. Uvrstitev v četrtfinale lige prvakov je za omenjena 'palčka' s sicer bogato zgodovino odličen rezultat, ki pa ga ob ponovitvi predstav iz dvobojev z madridskim Realom oziroma Borussio lahko presežeta. Zakaj pa ne, se sprašujejo v Amsterdamu in Londonu; toda najprej bo potrebno skočiti in nato reči hop. Pochettino je v štirih letih in pol, odkar je sedel na klop 'Spursov', uspel povezati vse niti v slačilnici, v Harryju Kanu pa ni dobil le napadalca z 'ubijalskim' instinktom, temveč tudi vzornega kapetana; še več, karizmatičnega 'vojščaka', čigar beseda ima veliko vrednost. Odtod ne čudijo umirjena drža in nič kaj prevzetne besede iz ust omenjenega dvojca, saj se morda največja tvorca Tottenhamovega preporoda v zadnjih sezonah dobro zavedata, kako zahtevno oziroma trnovo pot sta morala prehoditi s sodelavci oziroma soigralci, da so prišli pred prag evropskega raja.