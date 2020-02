Leipzig z Wernerjevim golom zagodel Mourinhovemu Tottenhamu

Gostje iz Leipziga so tekmo začeli zelo ambiciozno in bi lahko hitro povedli, v drugi minuti je Angelino zadel vratnico, le minuto zatem pa je Tima Wernerja v izvrstni priložnosti ustavil vratar Hugo Lloris . V nadaljevanju se je igra umirila, Spursi so sicer za nekaj časa vzpostavili ravnotežje, a je bil Leipzig še vedno nevarnejši tekmec. Na srečo za navijače Tottenhama brez zaključka, saj se je prvi polčas končal brez golov. Zanimiv podatek je tudi odstotek posesti žoge, v prvem polčasu precej na strani gostov (65:35), nemško moštvo je imelo premoč v strelih, sprožili so jih kar 13.

V drugem polčasu pa so nemški navijači le prišli na račun. Po prekršku Daviesa nad Laimerjem, je glavni sodnik tekme pokazal rumeni karton igralcu Tottenhama in dosodil najstrožjo kazen za Leipzig in Timo Werner jo je zanesljivo izkoristil za vodstvo z 1:0 v 58. minuti. Mourinho je v 64. minuti opravil dvojno menjavo, nameto Allija je vstopil Lamela, namesto Fernandesa pa Ndombele. Tri menjave je opravil tudi gostujoči trener (v igro so vstopili Haidara, Poulsen in Forsberg). V zaključku tekme so bili nevarnejši domači, priložnosti sta imela Lo Celso in Moura, a se je končalo z zmago Leipziga, ki bo povratno tekmo gostil na svojem stadionu.

Izid:

Tottenham - RB Leipzig0:1 (0:0)

Werner 58., 11-m