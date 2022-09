Sporting z goloma v sodnikovem podaljšku presenetil Tottenham

Tekme v nogometni Ligi prvakov si vsaj v skupinskem delu tekmovanja zaradi bližajočega SP v Katarju sledijo druga drugi. Torkov spored tekem je ponujal kar nekaj zanimivih obračunov. Nogometaši lizbonskega Sportinga so prvič v Ligi prvakov tekmovanje začeli z dvema zmagama. V drugem krogu so proti londonskemu Tottenhamu potrdili uspeh iz Frankfurta, zmagali so z 2:0 in bodo po dveh krogih zanesljivo na prvem mestu skupine D.

icon-expand Edin Džeko FOTO: AP Dvoboj je bil odločen v zadnjih trenutkih, odločila sta ga rezervista. Najprej je ob izteku rednega dela po kotu Portugalce v vodstvo popeljal Paulinho, nato pa je v sodnikovem dodatku po samostojnem prodoru izid povišal Arthur. V skupini C je do prvih točk prišel Inter, ki je v Plznu brez pomoči slovenskega vratarja Samirja Handanovića, ta je tekmo spremljal s klopi, z 2:0 ugnal domačo Viktorio. Edin Džeko je v polno zadel v 20. minuti, nato pa v 70. še podal Denzelu Dumfriesu za končni izid. Inter je od 61. minute igral z igralcem več, saj je sodnik zaradi grobega prekrška izključil Pavla Bucho. Izidi, Liga prvakov, 2. krog:

skupina A:

Liverpool – Ajax skupina B:

Bayer – Leverkusen Porto – Brugge skupina C:

Viktoria Plzen – Inter 0:2 (0:1)

Džeko 20., Dumfries 71.

RK: Bucha 60./Viktoria Plzen

Samir Handanović (Inter) je bil na klopi. Bayern München – Barcelona skupina D:

Sporting – Tottenham 2:0 (0:0)

Paulinho 91., A. Gomes 93. Marseille – Eintracht Frankfurt