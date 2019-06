Tottenhamov načrt za slavnostno parado je pripravljen, Lloris ponosen na soigralce

Angleški finale v Ligi prvakov med Liverpoolom in Tottenhamom bo vrhunec in zaključek evropske klubske sezone (prenos na POP TV in VOYO ob 20. uri). Kapetan spursov Hugo Lloris pravi, da morajo le uživati v tem, kar se bo dogajalo. So pa že narejeni načrti za slavnostno parado, in če bodo spursi osvojili pokal, bo veselo na londonskih ulicah.

Za moštvom Tottenhama je razburljiva sezona, ki je še ni konec. Zadnja "klapa" bo padla zvečer v Madridu v finalu Lige prvakov, 32-letni kapetan Tottenhama Hugo Lloris pa se je spomnil tudi "popotovanja" od skupinskega dela:"Nismo dobro začeli, imeli smo le eno točko po treh tekmah. Vendar nismo izgubili upanja in steklo nam je in uspelo nam je." Nato je Tottenham izločil Borussio Dortmund in nato še angleškega tekmeca, Manchester City. "Odločilna je bila tekma doma, ko smo zmagali z 1 : 0 in nismo dobili gola, to nas je potem pripeljalo do polfinala," pravi Lloris.

Sledil je še Ajax, zahteven tekmec, ki je pred tem že pripravil presenečenji, ko je izločil madridski Real in nato še Juventus. Kazalo je, da bo tudi Tottenham na njegovem seznamu, a se je obrnilo drugače. Ajax je v Londonu zmagal z 1 : 0, nato tudi vodil doma že z 2 : 0, a so spursi dosegli tri zaporedne gole in s fantastičnim preobratom tlakovali pot v finale."Prve tekme nismo odigrali dobro, a vse je bilo še odprto. Tudi na drugi tekmi nismo igrali slabo, pa smo bili zadaj z 0 : 2 ob polčasu. Mislim, da se je nekaj zgodilo v premoru v garderobi, in potem je šlo sanjsko. Lucas je izenačil na 2 : 2 in res smo verjeli v naše možnosti in potem smo dosegli še tretji gol," se spominja francoski vratar dramatičnega razpleta v Amsterdamu.

Prenos tekme finala Lige prvakov med Liverpoolom in Tottenhamom bo na sporedu na POP TV in VOYO, studijski del se začne ob 20. uri, gost voditelja Andraža Hočevarja bo nekdanji slovenski reprezentant Miran Pavlin.

Hugo Lloris je s Francijo lani poleti osvojil naslov svetovnega prvaka, to pa bo zanj prvi finale Lige prvakov."Ponosen sem na soigralce in vse, kar smo dosegli, in za nami je izjemna sezona v Ligi prvakov. Še posebej sem vesel, ker sem vodil te fante, zaslužili smo si finale. Vemo, da je Liga prvakov izjemno zahtevno tekmovanje, in za finale potrebuješ talent, uspeh, taktično disciplino in pravo miselnost. Moramo uživati v tem, kar smo dosegli, in se potruditi za zmago. To so za nas sanje," je dejal kapetan za uradno spletno stran Lige prvakov.

