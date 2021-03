Trener Bayerna Flick po žrebu: V četrtfinalu so le močni nasprotniki

Trener Bayerna Hans-Dieter Flickje po žrebu dejal, da med osmimi najboljšimi ni lahkih nasprotnikov. "V četrtfinalu so le močni rivali. Tu govorimo o osmih najboljših ekipah v Evropi,"je po žrebu na novinarski konferenci izpostavil Flick.

Kakor koli že: dejstvo je, da PSG, lanskoletni finalist Lige prvakov, ni lahek nasprotnik. To so Parižani dokazali tudi v osmini finala, ko so povsem razorožili Barcelono. Ta, denimo, v domačem prvenstvu v koledarskem letu 2021 sploh še ni izgubila, pa je bila na domačem Camp Nouu proti Parižanom povsem nemočna (1:4), čeprav za goste iz Francije nista zaigrala brazilski nogometni virtuoz Neymarniti argentinski napadalni vezistAngel Di Maria.