Liga prvakov

Trener Bayerna Vincent Kompany se zaveda, da je delo šele na pol končano

Madrid, 08. 04. 2026 10.23 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Vincent Kompany

Nemški Bayern je na prvi tekmi četrtfinala Lige prvakov na Santiagu Bernabeu z rezultatom 2:1 premagal španski Real. Ob vodstvu z dvema goloma razlike so imeli gostje še nekaj priložnosti za povišanje vodstva, katere so ostale neizkoriščene. Kljub temu se bodo Bavarci na povratno tekmo podali z zmago na prvi tekmi. S končnim izidom je zadovoljen tudi trener Bayerna Vincent Kompany, ki se hkrati zaveda, da je delo šele na pol končano.

  Zadetek Mbappeja, ki je zmanjšal zaostanek Reala na 2:1
    Zadetek Mbappeja, ki je zmanjšal zaostanek Reala na 2:1
  Bavarci takoj po začetku drugega polčasa povišali na 0:2
    Bavarci takoj po začetku drugega polčasa povišali na 0:2
  Zadetek Bayerna za vodstvo z 0:1
    Zadetek Bayerna za vodstvo z 0:1
Liga prvakov na Kanalu A in VOYO
Večino prvega polčasa so tempo na igrišču narekovali gostje iz Nemčije. Premoč na igrišču so kronali v zaključku prvega polčasa, ko je po podaji Serga Gnabryja žogo v mrežo domačih poslal Luis Diaz. Na začetku drugega polčasa je Bayern le 20 sekund po sodnikovem žvižgu svoje vodstvo po zadetku povratnika po poškodbi Harryja Kana povišal na 0:2. Končni rezultat je v 74. minuti srečanja postavil Kylian Mbappe.

Preberi še Bayern v španski prestolnici porazil Real

S končnim izidom je bil po tekmi zadovoljen trener gostov Vincent Kompany, ki se hkrati zaveda, da je bil to šele prvi polčas in da bo treba delo dokončati na domačem terenu. "Veseli smo. Vsaka zmaga na Bernabéuu je dober rezultat. Na tem lahko gradimo in naslednja tekma je doma. Včasih so bili neverjetno nevarni, ampak tudi mi smo ostali nevarni. Zdaj je naš cilj zmagati doma," je po tekmi dejal Belgijec.

Kljub zmagi na prvi tekmi v kadru Bavarcev ostajajo mirni, saj vedo, da jih doma na povratni tekmi čaka težko delo, kjer bodo ob podpori svojih navijačev rezultat poskušali obdržati v svojo korist. Na povratni tekmi bo Kompany potreboval vse svoje najboljše igralce, česar se sam tudi zelo dobro zaveda.

Harry Kane
Harry Kane
Z zmago v Madridu je bil zadovoljen tudi strelec zmagovitega zadetka Bayerna Kane, ki se je v kader svojega moštva vrnil po poškodbi gležnja. "Vedeli smo, da je priti v Madrid in poskušati doseči rezultat vedno težko. Imeli smo nekaj res krasnih priložnosti. Ampak pohvale gredo tudi Madridu," je po tekmi dejal Anglež.

Alvaro Arbeloa
Alvaro Arbeloa
Da pred povratno tekmo ni še nič izgubljenega, se zaveda tudi trener belega baleta Alvaro Arbeloa, ki je med polčasom svojim varovancem dejal, da morajo poskusiti obdržati rezultat čim bolj tesen, kar se jim je na začetku drugega polčasa nekoliko podrlo s hitrim zadetkom gostov, a zadetek v zaključku tekme njegovim varovancem vliva dodatno upanje po preobratu na povratni tekmi. "Naš gol nam daje upanje, a to je bila noč, ko smo vedeli, da igramo proti nadarjeni in nevarni ekipi," je po tekmi dejal Španec.

Preberi še Vse na enem mestu: Bayern porazil Real, Arsenal do zmage v izdihljajih tekme

Že nocoj nas čaka nova zanimiva tekma v Ligi prvakov, kjer se bosta med seboj pomerila španska velikana Barcelona in Atletico Madrid. Prenos s studijskim delom se bo začel ob 20.30 na Kanalu A in VOYO.

UEFA LP: Barcelona - Atletico Madrid
UEFA LP: Barcelona - Atletico Madrid
liga prvakov real madrid bayern vincent kompany četrtfinale

Flick svari varovance: Atletico je izjemna ekipa

