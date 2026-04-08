Trener Bayerna Vincent Kompany se zaveda, da je delo šele na pol končano

Večino prvega polčasa so tempo na igrišču narekovali gostje iz Nemčije. Premoč na igrišču so kronali v zaključku prvega polčasa, ko je po podaji Serga Gnabryja žogo v mrežo domačih poslal Luis Diaz . Na začetku drugega polčasa je Bayern le 20 sekund po sodnikovem žvižgu svoje vodstvo po zadetku povratnika po poškodbi Harryja Kana povišal na 0:2. Končni rezultat je v 74. minuti srečanja postavil Kylian Mbappe .

S končnim izidom je bil po tekmi zadovoljen trener gostov Vincent Kompany, ki se hkrati zaveda, da je bil to šele prvi polčas in da bo treba delo dokončati na domačem terenu. "Veseli smo. Vsaka zmaga na Bernabéuu je dober rezultat. Na tem lahko gradimo in naslednja tekma je doma. Včasih so bili neverjetno nevarni, ampak tudi mi smo ostali nevarni. Zdaj je naš cilj zmagati doma," je po tekmi dejal Belgijec.

Kljub zmagi na prvi tekmi v kadru Bavarcev ostajajo mirni, saj vedo, da jih doma na povratni tekmi čaka težko delo, kjer bodo ob podpori svojih navijačev rezultat poskušali obdržati v svojo korist. Na povratni tekmi bo Kompany potreboval vse svoje najboljše igralce, česar se sam tudi zelo dobro zaveda.