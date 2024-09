Trener ga je ob polčasu zamenjal, ker je prosil za Mbappejev dres

Prvi gol so domači dosegli že po 55 sekundah igre. Na 2:0 je povišal Kylian Mbappe v zaključku prvega polčasa, tretji gol za Real Madrid pa je dosegel Rodrygo na začetku nadaljevanja. V zaključku tekme je Alaves sicer dosegel dva zadetka, zadela sta Benavidez v 85. in Garcia 87. minuti, vendar so tri točke ostale v prestolnici. A zanimiv dogodek se je zgodil še pred tem. Ob polčasu, ko je Real vodil z 2:0, je presenetil branilec Alavesa Abdel Abqar. "Maročan je šokiral navijače svojega kluba, ko je pristopil k Mbappeju in ga milo prosil za dres. Televizijske kamere so vse to ujele," sporoča madridski AS in poudarja, da je Francoz uslišal željo maroškega branilca, ki je še namignil, da bo Mbappeju dres podaril ob izhodu z igrišča.