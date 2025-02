Trener javno ponižal zvezdnika: Nespoštljivost, ki izjemno boli

Spomnimo, Lookman je v lanski sezoni v finalu Lige Evropa zabil hat-trick proti vročemu Bayer Leverkusnu, Atalanta pa je po zmagi s 3:0 osvojila prvo evropsko trofejo v klubski zgodovini. Po izjemni sezoni si je Nigerijec prislužil naziv afriškega nogometaša leta, tudi v aktualni sezoni pa kaže odlične predstave. V Ligi prvakov je na sedmih tekmah sodeloval pri sedmih zadetkih.

Takšnih besed trenerja tudi sam ni pričakoval, čustven odziv pa je objavil na družbenih omrežjih: "Žalosti me, da moram na takšen dan pisati ta zapis, predvsem zaradi vsega, kar smo skupaj kot ekipa dosegli. Način, na katerega sem bil izpostavljen, ne samo boli, ampak je tudi globoko nespoštljiv. Tekom mojega časa tukaj sem se soočil s številnimi težkimi trenutki, o katerih nikoli nisem govoril, ker mora biti po mojem mnenju ekipa zmeraj zaščitena in na prvem mestu. Zaradi tega me to, kar se je zgodilo včeraj, še bolj boli. Po včerajšnjem rezultatu trpimo skupaj z našimi navijači. Igralec, ki naj bi sicer streljal enajstmetrovko, mi je rekel, naj jo izvedem jaz, tako da sem prevzel odgovornost in to naredil. Življenje so izzivi in obračanje bolečine v moč. To bom počel še naprej."