Trener Sabaha: Morda smo globoko v sebi pričakovali malo več

Azerbajdžanski Sabah se je letos prvič v zgodovini kluba uvrstil v elitno Ligo prvakov. Varovanci Valdasa Dambrauskasa so si nastop v najelitnejšem klubskem tekmovanju priborili z epsko zmago na domači povratni tekmi proti izraelskemu Hapoel Be'er Sheva, ko so v rednem delu nadoknadili zaostanek gola iz prve tekme, v podaljšku pa so z goloma Patricka Orpheja M'Bina in Joy-Lancea Mickelsa potrdili napredovanje in slavili s skupnim izidom 6:4. Za nagrado so se nogometaši Sabaha v prvem krogu pomerili z večkratnim zmagovalcem Lige prvakov Manchester Unitedom, in to na stadionu Old Trafford.

Sabah se v tekmo z rdečimi vragi ni podal z belo zastavo in v uvodnih minutah srečanja celo pritiskal na vrata domačih, a ni uspel priti do večje priložnosti. Gosti so se Unitedu uspešno upirali do 27. minute, ko je za delirij domačih navijačev z zadetkom poskrbel Matheus Cunha. Do polčasa so varovanci Michaela Carricka prednost z zadetkoma kapetana Bruna Fernandesa in Benjamina Šeška povečali in potrdili zmago v uvodnem krogu. Piko na i je v drugem polčasu v 68. minuti srečanja postavil Lisandro Martinez, ki je zadel za končni rezultat 4:0.

Trener Sabaha Valdas Dambrauskas. FOTO: Profimedia

Kljub visokemu porazu na prvi tekmi Sabaha v Ligi prvakov gostujoči trener ni bil pretirano razočaran nad svojim moštvom. "Seveda sem ponosen trener. To je naš debi na tej ravni in morda smo globoko v sebi pričakovali malo več, zato je bilo nekoliko razočaranje nad načinom, kako smo prejeli gola – še posebej tista dva ob koncu prvega polčasa," je dejal Litovec. Prelomni trenutek tekme je bil konec prvega polčasa, ko so nogometaši Sabaha prejeli zadetka, ki sta prevesila tehtnico na stran rdečih vragov, hkrati pa tudi pomanjkanje izkušenj igranja nogometa na najvišji evropski klubski ravni: "Velik faktor tekme je bilo naše pomanjkanje izkušenj, saj nam v trenutkih, ko bi lahko nadzorovali potek igre, to ni uspelo in smo kontrolo prepustili Unitedu."

Statistika srečanja med Manchester Unitedom in Sabahom. FOTO: Sofascore.com

Litovski trener je visoko število prejetih golov pripisal predvsem postavljanju svojih varovancev v fazi obrambe: "Razlika med obrambnimi in napadalnimi nogometaši je bila ob določenih trenutkih prevelika. Ko smo izgubili žogo, se včasih nismo mogli vrniti v formacijo, zato so nas lahko skozi celotno tekmo kontrolirali," je še dejal 49-letnik in ob tem poudaril kakovost, ki jo na igrišče prinese Fernandes, in čestital Unitedu za zmago ob povratku v Ligo prvakov. Sabah bo v 2. krogu doma igral proti češki Slavii, kar bo priložnost za osvojitev prvih točk, medtem ko se bodo varovanci Carricka podali na težko gostovanje k Atleticu iz Madrida, ki je v prvem krogu izgubil na gostovanju proti Liverpoolu z 1:2. Tekmo med rdečimi vragi in colchonerosi bomo prenašali 13. oktobra na Kanalu A in VOYO.