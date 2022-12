Trenerji večinoma delujejo resno, ni pa vedno tako ...

Po svetovnem prvenstvu se nogometaši vračajo v klubski pogon, kjer jih bodo pod svoje okrilje znova vzeli njihovi trenerji. Ti večino časa delujejo precej resno, ni pa vedno tako. Pred koncem leta smo zbrali nekaj trenerskih spodrsljajev, šaljivk in trenutkov, ko praviloma zadržani in uradni gospodje pokažejo, da so tudi oni samo ljudje. Situacije, ko se sprostijo trenerji so bržčas še najbolj zabavne in zanimive, saj se to ne dogaja pogosto, je pa med njimi kar nekaj znanih šaljivcev, eden teh je definitivno strateg Liverpoola. Več v zanimivem prispevku novinarja 24UR Jana Lukača.