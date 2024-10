Tretji krog Lige prvakov bo ponudil ponovitev lanskega finala

Po zmagi se na evropsko gostovanje podajajo tudi Nemci, ki so na zadnji ligaški tekmi premagali St. Pauli. A še bolje kot v domači Bundesligi, v kateri so zabeležili štiri zmage, remi in dva poraza, gre nogometašem Borussie v Ligi prvakov, kjer po dveh krogih na lestvici izmed vseh 36 klubov zasedajo prvo mesto. Črno-rumeni so na obeh dosedanjih tekmah zmagali in to z visoko gol razliko. Najprej so s 3:0 premagali Club Brugge, nato pa s 7:1 še škotski Celtic.