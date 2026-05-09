Trije tedni do finala v Budimpešti: kaj pravijo stavnice?

Budimpešta , 09. 05. 2026 10.39 pred 39 minutami 3 min branja 1

Avtor:
J.B.
Ousmane Dembele

Čez točno tri tedne se bosta v Budimpešti za najbolj čislano lovoriko v svetu klubskega nogometa udarila PSG in Arsenal. Čeprav so topničarji v tej sezoni še neporaženi, na stavnicah za favorite veljajo Parižani. Po napovedi stavnic sicer ne gre pričakovati golijade, kdo pa ima največ možnosti, da se vpiše med strelce?

Napovedi nogometnih strokovnjakov imajo svojo težo, a so vselej nekoliko subjektivne. Zato so zagotovo najbolj merodajne napovedi stavnic, ki pri izračunih kvot upoštevajo vse možne dejavnike in jih s pomočjo algoritmov nastavijo tako, da imajo čim več možnosti za ustvarjanje dobička. Kolikor znašajo kvote, takšne so možnosti ekip za uspeh.

In kaj pravijo stavnice pred finalom Lige prvakov? PSG je favorit za naslov, o tem ni dvoma. Kvota na drugo zaporedno slavje Parižanov se giblje okoli 1,66. To pomeni, da imajo za osvojitev naslova približno 57 odstotkov, torej je možnost za zmago Arsenala 43-odstotna.

Mikel Arteta je Severnem Londonu zgradil pravi obrambni stroj, zato številnih zadetkov ne gre pričakovati.
Golijade ne gre pričakovati

PSG je lani v finalu s kar 5:0 razbil Inter. S 44 goli je klub s Parka princev najbolj učinkovit tudi v tej sezoni, vendar ima Arsenal na drugi strani najboljšo obrambo. Na 14 tekmah je prejel vsega šest golov, zato nove golijade v finalu ni pričakovati. Stavnice napovedujejo le 50-odstotne možnosti, da bomo v rednem delu videli več kot dva zadetka. Da bomo videli vsaj pet zadetkov, pa je kvota že velikih 6, kar je le dobrih 16 odstotkov.

Da velikega števila zadetkov ne gre pričakovati, pravi tudi statistika, saj Arsenal v letošnjih izločilnih bojih sploh še ni odigral tekme z več kot dvema zadetkoma. Po drugi strani pa PSG na drugi tekmi proti Bayernu (1:1) sploh prvič letos na izpadanje ni dosegel dveh zadetkov.

Zanimivo, v 180 minutah proti Monacu so navijači videli devet golov. Obračun s Chelseajem v osmini finala jih je ponudil deset. Proti Liverpoolu so padli "samo" štirje, PSG je obe tekmi dobil z 2:0, medtem ko je polfinale z Bayernom ponudil kar 11 golov.

Finale med Realom in Atleticom leta 2016 je bil zadnji, ki ni bil odločen po rednem delu.
Desetletje brez podaljškov

Dobrih 14 odstotkov možnosti (kvota 6,5) je, da bomo zmagovalca dobili po enajstmetrovkah, medtem ko so možnosti, da bo zmagovalca dalo dodatnih 30 minut, še nekoliko manjše, in sicer 13-odstotne.

Zadnji finale, ki se je po 90 minutah končal brez zmagovalca, je bil leta 2016 med Realom in Atleticom. Po enajstmetrovkah so nato slavili galaktiki. V prejšnjem desetletju smo sicer trikrat gledali podaljške. Dve leti prej je Real s 4:1 po 120 minutah ugnal prav mestnega tekmeca Atletico, medtem ko je v sezoni 2011/2012 loterija enajstmetrovk pripadla Chelseaju, ki je premagal Bayern.

Izmed nogometašev Arsenala je najbolj verjetno, da se bo med strelce vpisal Viktor Gyökeres.
Največ možnosti za gol ima Dembele

Največ možnosti, da se vpiše med strelce, stavnice dajejo Ousmanu Dembeleju (kvota 2,75). Presenetljivo mu sledi Goncalo Ramos (kvota 2,87), kar pa se bo zagotovo še spreminjalo, saj Portugalec običajno ne igra v prvi postavi.

Pri Arsenalu ima največ možnosti za zadetek Viktor Gyökeres (kvota 3,1). Iste možnosti ima tudi Kvicha Kvaratskhelia, ki je s sedmimi goli najboljši strelec izločilnih bojev v tej sezoni.

KOMENTARJI1

assassin911
09. 05. 2026 11.41
Odkar sodniki krojijo rezultat je nogomet postal ne gledljiv.
