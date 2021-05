Tuchel: Chelsea ne bi smel obžalovati De Bruynove prodaje

Kevin De Bruyne je na Otoku najprej zaigral prav za Chelsea, ki ga je leta 2012 okrepil za osem milijonov. A tedaj 20-letni Belgijec se na Stamford Bridgeu nikakor ni znašel. Eno sezono je preživel na posoji pri Werderju iz Bremna, po polovici naslednje (2013/2014), ko je postalo jasno, da v Londonu zanj ni prostora, pa je odšel v Bundesligo, kjer je okrepil Wolfsburg.

Nogometaš sredine igrišča se je kmalu izstrelil med najboljše posameznike nemškega prvenstva, pri Cityju pa so avgusta 2015 zanj odšteli kar 76 milijonov evrov. Visok znesek, ki pa ga je De Bruyne doslej več kot upravičil. Na Otoku tako vlada prepričanje, da so pri Chelseaju naredili veliko napako, ko so se mu odrekli za zgolj 22 milijonov, a Thomas Tuchelse s tem ne strinja.