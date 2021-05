Tuchel 'opazil': Igramo dobro in smo polni samozavesti

Chelsea je z goloma Nemca Kaija Havertza naredil morda že odločilnim korak proti Ligi prvakov za naslednjo sezono. S tem se je (bo) odvalilo velik breme in Londončanom bo v zaključku sezone, ko bodo ,lovili tudi kakšno lovoriko, vendarle malce lažje. Po zmagi nad Fulhamom (2:0), ki ni bil v nobenem trenutku v podrejenem položaju, se je strateg modrih Thomas Tuchel že oziral proti povratnemu dvoboju z Realom. "V določenih trenutkih smo tudi trpeli, a vedeli smo, da bo tekma s Fulhamom zelo zahtevna. Veseli smo, da smo jo končali z zmago. Zelo dragoceno zmago," je otoškim medijem hitel pripovedovati strateg Londončanov Tuchel. "Fulham ne zasluži izpada. Po igri in kakovosti ne sodijo na rep razpredelnice. Tudi proti nam so dokazali svojo vrednost. Mučili smo se, a na koncu uspeli. Vedno je lepo z zmago končati tekmo, ki pride ravno med evropskimi izzivi. Takšne tekme so pravzaprav najtežje, mi pa smo nalogo dobro, opravili," je videl Tuchel in poudaril dobro vzdušje v klubu ter visok nivo samozavesti, ki krasi ekipo. "Odlično igramo in to nam polni samozavest. Kaj bi si želel več? Uspelo nam je rotirati igralce, v mislih imamo seveda tudi že spopad z Realom, ki bo gotovo zelo naporen in nepredvidljiv. A kot pravim, vse je precej lažje, ko imaš takšno samozavest. In mi jo imamo. Zavedamo se, da v končnici sezone napadamo nekaj velikega," je bil slikovit Thomas Tuchel, ki je po prihodu v London preporodil ekipo. Krivulja rezultatov pa je šla samo še navzgor. Moti ga le ... "Odsotnost Matea Kovačića. On nam v sredini ogromno pomeni. Upam le, da bo za Real vsaj toliko pripravljen, da ga bomo lahko koristili s klopi. Brez njega zelo trpimo," je priznal Tuchel.