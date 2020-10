Tuchel: Lani smo bili izjemni, a letos se bomo morali dokazati znova

V torek se z uvodnimi tekmami prvega kroga začenja nova sezone Lige prvakov. Vse oči bodo uprte na Park Princev, kjer bo lanski finalist PSG gostil povratnika v tekmovanje Manchester United. Strateg domačih Thomas Tuchel je na novinarski konferenci dejal, da so njegovi varovanci v prejšnji sezoni končno pokazali, česa so sposobni, a da to na potek letošnje ne bo imela vpliva. Prenos srečanja bo od 20.40 dalje na VOYO in Kanalu A.

icon-expand Thomas Tuchel je PSG lani popeljal vse do finala Lige prvakov, kjer pa je z 1:0 slavil Bayern. FOTO: AP

V sezoni 2018/2019 sta se ekipi merili v osmini finala. PSG je na Old Traffordu zanesljivo slavil z 2:0 in kazalo je, da bodo Parižani na povratni tekmi le potrdili napredovanje. A so jim razigrani rdeči vragi sredi Pariza pokvarili zabavo. Dvakrat je zabilRomelu Lukaku, odločilni gol za napredovanje pa je tik pred iztekom igralnega časa z enajstmetrovke dosegel Marcus Rashford. Na koncu je bilo 1:3, kar je pomenilo novo veliko evropsko razočaranje za PSG. Vrhunci povratnega srečanja izpred dveh sezon:

Tedaj je Parižane že vodil Thomas Tuchel, ki je pred prvim od dveh srečanj obeh klubov v letošnjem skupinskem delu priznal, da je spomin na že omenjeni obračun izpred dveh sezon boleč, a je dodal, da se je v tem času spremenilo marsikaj: "Lani so nam uspevale sijajne stvari. Dokazali smo, česa smo sposobni, a to sedaj ne igra vloge. Ne smemo razmišljati o lanskih uspehih ali predlanskem izpadu. Potrebujemo predstavo na najvišjem nivoju, če si želimo zabeležiti dober rezultat. Znova smo našli pravi ritem igre in samozavest, zato bomo zagotovo nevarni." Tuchel ima sicer kar nekaj težav s poškodbami. Marquinhos in Julian Draxler sta v ponedeljek trenirala s prvo ekipo in bosta morda nared za igro, kar pa ne velja zaMarca Verrattija, Maura Icardija,Leandra Paredesa, Thila KehrerjainJuana Bernata. Uradna spletna stran Uefe napoveduje, da bo PSG sicer začel v naslednji postavi: Keylor Navas; Alessandro Florenzi, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa; Ander Herrera, Danilo Pereira, Rafinha; Angel Di María, Kylian Mbappe, Neymar. Srečanje bo zagotovo posebno za Anderja Herrero, ki je v Pariz prestopil prav iz Manchester Uniteda:

