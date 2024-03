Vse za zmago: Tuchel med motivacijskim govorom zlomil palec na nogi

Strateg Bayerna Thomas Tuchel, ki se po koncu sezone poslavlja od klopi serijskih nemških prvakov, je znan kot "nemiren" trener. Vedno znova postopa med tekmo in se nikakor ne "usede". No, to se je (prisilno) spremenilo med tekmo osmine finala proti rimskemu Laziu, ki jo je Bayern dobil s 3:0 in se 12. v zadnjih 13 letih uvrstil med osem v Evropi. Sreda ponuja novi nogometni spektakel na Kanalu A in VOYO. Udarila se bosta Real in Leipzig. Začnemo ob 20.30.

OGLAS

Znana sta prva četrtfinalista nogometne Lige prvakov.

Sreda ponuja nov nogometni spektakel. V Madridu se bosta udarila Real in Leipzig. Pri Nemcih bosta za nastop na tekmi kandidirala Slovenca Benjamin Šeško in Kevin Kampl. Prvo tekmo so z 1:0 dobili Španci. Prenos na Kanalu A in VOYO. Z bogatim studijskim delom začnemo ob 20.30.

To sta po povratnih tekmah osmine finala postala Paris Saint-Germain, ki je v gosteh pri Realu Sociedadu zmagal z 2:1, in Bayern, ki je doma ugnal Lazio s 3:0. Bayern je v Münchnu skušal nadoknaditi zaostanek 0:1 s prve tekme proti Laziu v Rimu, na drugi, ki so jo sodili Slovenci na čelu s Slavkom Vinčićem, se Italijani niso ustrašili, vendar je imel Bayern v prvem polčasu lepše priložnosti. Omeniti velja strele Leroya Saneja iz šeste minute, ko je meril preveč po sredini, Jamala Musiale iz 14., ko je žogo ukrotil Ivan Provedel, in Harryja Kana iz 17. minute, ko je žoga zadela enega od gostov in le za malo končala mimo vrat.

V 37. minuti je imel Lazio nevarno akcijo, na koncu je z glavo iz bližine zgrešil Ciro Immobile. Dve minuti pozneje so Bavarci, ki so pogrešali nekaj poškodovanih igralcev in kaznovanega Dayota Upamecana, povedli.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Po slabem strelu Raphaela Guerreira je z glavo žogo v mrežo usmeril Kane. Ob koncu polčasa je Bayern prišel do drugega gola, po strelu Mathijsa de Ligta je z glavo žogo usmeril v mrežo Thomas Müller. "Vsem je odleglo po prvem golu. Ta je visel v zraku, toda enostavno žoga ni hotela v mrežo. Po prvem golu Harryja Kana je bilo vse lažje," je za Bild opazil strateg bavarskega ponosa Thomas Tuchel, ki mu je po preboju med osem v Evropi vidno odleglo. "Mislim, da smo si to povsem zaslužili. Bilo je težko, toda verjeli smo v našo kakovost. Ponavljam se, ko smo zabili prvi gol, je bilo vse veliko lažje," je še dejal Tuchel, ki je bil zadovoljen s predstavo svojih varovancev.

Statstika Bayern - Lazio FOTO: Sofascore.com icon-expand

"Nekateri so se vidno dvignili v formi. Ne bi o imenih, toda lepo je spoznanje, da se dvigujemo. To je odlična novica pred zaključkom sezone, ko bomo lovili tudi kakšno lovoriko," gleda naprej Tuchel, ki Bildu ni želel razkriti želja za žreb četrtfinala LP. "Počakajmo, da vsi odigrajo tekem osmine finala. Ko si enkrat med osem v Evropi, ni več lahkih tekem. Nimam želja, želim le, da bomo zdravi za četrtfinale. Potem bo vse lažje," je nadaljeval Tuchel, ki pa se ni mogel izogniti vprašanju, zakaj je tokrat, sploh prvič, med tekmo obsedel na klopi, ko pa je znan po tem, da ne miruje in predstave svojih varovancev spremlja stoje in s kriljenjem ter vpitjem ...

"Če že želite vedeti, sem si med motivacijskim govorom pred tekmo zlomil palec. Da bi nekatere stvari poudaril, sem brcnil škatlo poleg sebe in nemudoma ugotovil, da je bila to zelo slaba ideja. Takoj sem začutil močno bolečino, toda zadrževal sem se, tudi čevlja nisem sezul, saj nisem želel pokazati, da sem ranjen. Vedel sem tudi, če ga sezujem, ga ne bom več mogel natakniti na nogo. Samo da smo zmagali in se uvrstili v četrtfinale. Palec se bo že zacelil," se je s kislim nasmeškom poslovil od zbranih novinarjev Thomas Tuchel.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

V drugem polčasu dvoboja na Allianz Areni je v 66. minuti Kane potrdil Bayernovo napredovanje, ko je Anglež v mrežo pospravil odbito žogo po Sanejevem strelu z desne strani. V 71. in 72. minuti sta bila nevarna spet Müller, ki je zadel vratnico, in Sane, na drugi strani pa Luis Alberto. "Recimo temu nov začetek sezone. Gremo od tu dalje. Preboj med osem je odlična stvar za našo motivacijo v končnici sezone, ko upamo na kakšno lovoriko. Odigrali smo dobro tekmo in Laziu dovolili malo priložnosti. Zasluženo smo v četrtfinalu, sedaj lahko v miru čakamo tekmeca," pa je po uvrstitvi v četrtfinale povedal strelec dveh golov Harry Kane.