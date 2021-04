Tuchel: Na začetku bi morali zabiti še kakšnega in rešiti vse dvome

Da je bil londonski Chelsea na prvi tekmi polfinala Lige prvakov sredi Madrida najmanj enakovreden Realu, so v oceni in komentarjih po dvoboju enotni skorajda vsi. Tudi Nemec na klopi Londončanov Thomas Tuchel je videl dobro igro svojih varovancev in odličen odpor favoritom. Žal mu je le, da njegova ekipa ni zabila še kakšnega gola v uvodnem delu, ko je prevladovala na travniku.

icon-expand Christian Pulišić je povedel Chelsea v vodstvo. FOTO: AP

Real Madrid, rekorder po številu naslovov v Ligi prvakov, lovi pa svoj prvi finale tega tekmovanja v zadnjih treh letih, je kot favorit na svojem rezervnem igrišču pričakal Chelsea, ki je leta 2012 osvojil evropsko krono.

Prva tekma polfinala PSG–Manchester City je na sporedu danes zvečer.

A te vloge ni upravičil, tako da je Chelsea prišel do ugodnega razpleta pred povratno tekmo, a v tem dvoboju je vseeno še vse odprto. "Ne bi smeli pričakovati kakšnih posebej norih stvari od nas," je pred tekmo z Realom dejal trener Chelseaja Thomas Tuchel, čigar ekipa je v prejšnjih krogih kazala predvsem disciplino. A Londončani so bili v uvodu v tekmo precej "nori". Dokaj nepričakovano so stisnili gostitelje na polovico in že hitro imeli tudi nekaj lepih priložnosti. V uvodnih minutah je londonska zasedba povsem prevladovala, Real pa deloval precej nebogljeno. Zato ni bilo presenetljivo, da je v deseti minuti sam pred domačimi vrati ostal Timo Werner, a se je izkazal Thibaut Courtois.

A to ni bilo dovolj dobro opozorilo, Chelsea je z golom Christiana Pulišića tudi povedel. "Škoda le, da nismo po tem zadetku zabili še kakšnega. Imeli smo za to kopico lepih priložnosti, a žoga ni šla v gol. Če bi zabili še kakšnega, bi tehtnico močno nagnili na svojo stran. Rekel bi celo, da smo imeli možnost, da ta dvoboj rešimo v svojo korist," se je kar malce prenaglil Nemec na klopi Angležev. Tuchel je šel v pogovoru z otoškimi mediji še dlje. "Pravzaprav sem razočaran nad rezultatom. Podarili smo jim gol. Domači so zadetek dosegli iz nič. Lahko tudi rečem, da nismo imeli sreče. Poznalo se nam je, da smo imeli malo časa po zahtevnem gostovanju v Premier League proti West Hamu: Verjamem pa, da smo se dodatno napolnili s samozavestjo, saj je jasno, da smo še kako v igri za finale."

icon-expand Chelsea je bil v Madridu najmanj enakovreden in je po dobri otvoritvi tekme zasluženo povedel. FOTO: AP

Tuchel je vendarle priznal, da je bil Real v nadaljevanju podjetnejši in da je pokazal nekaj od pričakovanega repertoarja. "Poznala se nam je utrujenost, oni pa so bili zelo motivirani, da dosežejo drugi gol. Pogoji za tekmo so bili težki, ni prijetno, ko te ves čas tako pere. Kakorkoli že, drugo dejanje sledi in bo še kako zanimivo," proti povratni tekmi gleda Thomas Tuchel, ki se lahko pohvali, da proti Realu še ni izgubil. Kot trener je doživel pet tekem in ima eno zmago ter štiri remije. "Naj kar traja ta niz. Če bo tudi prihodnji teden tako, da ne bomo izgubili, bo to kar dober znak, da smo blizu finalu. A kot pravim, vse je še odprto."