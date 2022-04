Tuchel: Neprijetno je po tekmi videti sodnika in nasprotnikovega trenerja, kako se smejita in zabavata

Na povratni tekmi četrtfinala elitne Lige prvakov je Chelsea s 3:2 premagal Real Madrid, a to zaradi rezultata s prve tekme (s 3:1 so slavili Madridčani) ni bilo dovolj za uvrstitev v polfinale. Po pravi nogometni poslastici je strateg Londončanov Thomas Tuchel pohvalil svoje nogometaše za borbo, hkrati pa bil kritičen do glavnega sodnika tekme Simona Marciniaka, ki se je po Nemčevem pričevanju po tekmi zabaval z Realovim trenerjem Carlom Ancelottijem.

"To so porazi, ki se jih ne sme obžalovati, ker si ne moremo ničesar očitati. Vse smo pustili na zelenici, pokazali smo kvaliteto in karakter, ki ga ta ekipa ima, zaslužili smo si napredovanja, a nam to danes enostavno ni bilo namenjeno," je takoj po tekmi dejal Thomas Tuchel, ki je bil zelo zadovoljen s prikazano igro njegovih nogometašev: "Vse je delovalo, kot smo se zmenili, ja, vseeno pa je najbolj pomembno, kaj nogometaši pokažejo na igrišču in danes so igralci res dali svoj maksimum, zato jih moram pohvaliti. Ni lahko priti na ta stadion, igrati svojo igro, zadevati gole in zmagati." Manj pa je bil Nemec zadovoljen s končnim rezultatom, ki ni bil dovolj za uvrstitev v drugi zaporedni polfinale v Ligi prvakov za Londončane: "Kot sem rekel, ničesar ne smemo obžalovati, kljub temu da smo lovili rezultatski zaostanek, smo odigrali dobro tekmo. Na žalost smo prejeli zadetka po dveh naših napakah in žal smo v obeh tekmah storili le napako ali dve preveč, da bi se uvrstili v polfinale."

icon-expand Tuchel je bil ob stranski črti kot vedno zelo vokalen. FOTO: AP

Na novinarski konferenci po tekmi je beseda nanesla tudi na sojenje, ki je odprlo kar nekaj polemik. Med drugim so sodniki v sobi za VAR Chelseaju v 64. minuti razveljavili zadetek za vodstvo s 3:0, saj se je žoga dotaknila roke Marcosa Alonsa. "Nisem si še ogledal posnetka razveljavljenega gola, verjamem, da se je žoga dotaknila roke, a sem vseeno razočaran, da glavni sodnik ne gre sam preveriti tako pomembnih incidentov. Žal sem na obeh tekmah dobil občutek, da so bili sodniki nekoliko na nasprotnikovi strani, a tako to je ko igraš proti Real Madridu v Ligi prvakov," je eno izmed spornih odločitev pokomentiral Tuchel in dodal še: "Nekatere odločitve nam niso šle v korist. Mislim, da je bilo ogromno manjših sodnikovih odločitev, ki so bile sprejete povsem iz neznanih razlogov. Razveljavljenega gola ne bom komentiral, ker nisem videl počasnih posnetkov, a videl jih ni niti sodnik, ker si jih ni šel ogledat, kar je zame absolutno nerazumljivo. Po mojem mnenju bi moral glavni sodniki biti šef na igrišču in toka tekme ne bi smeli usmerjati sodniki v sobi za VAR, ki so izolirani od dogajanja na zelenici, a to je le moje mnenje, ne želim si nakopati pretiranih težav."

icon-expand Marcos Alonso je zadel za 3:0, a je bilo njegovo veselje kratkotrajno. FOTO: AP

48-letni Nemec, ki je lani s Chelseajem madridski Real izločil v polfinalu Lige prvakov, je ob koncu novinarske konference zbranim predstavnikom sedme sile povedal še, kaj ga je pri glavnem sodniku tekme najbolj zmotilo. Simon Marciniak naj bi se po njegovih besedah takoj po tekmi sproščeno pogovarjal in smejal skupaj z Realovim trenerjem Carlom Ancelottijem: "Razočaran sem bil, ko sem šel sodniku stisnit roko po tekmi in videl, da se s trenerskim kolegom Ancelottijem zabavata in smehljata. Vem, da je Carlo kavalir in prijetna oseba, a se mi to zdi skrajno neprimerno. Zamislite si, da po 120-ih minutah težke in zelo izenačene tekme, po kateri morate požreti poraz, vidite glavnega sodnika in nasprotnega trenerja, kako se zabavata po tekmi. Takrat ni čas za to in to sem jima tudi povedal."

"Seveda smo lahko ponosni na to, kar smo prikazali. Čeprav smo izgubili, se takih porazov ne sme sramovati. Športno sprejmemo poraz in gremo dalje," je za konec še povedal Tuchel in na kratko opisal še predstavo enega najboljših Chelseajevih nogometašev ta hip: "Rüdiger? Toni je bil neverjeten, odigral je izvrstno tekmo in pokazal mentaliteto in osredotočenost, ki jo imajo le redki nogometaši."

Prav Antonio Rüdiger se je po tekmi tudi ustavil pred novinarskimi mikrofoni in dejal: "Pozitivno je to, da nismo obupali ... Ne pride veliko ekip na Santiago Bernabeu in prikaže tako dominantno predstavo, kot smo jo mi. Na obeh tekmah smo enostavno napravili preveč napak, kar je na tako visokem nivoju usodno. Načrt je bil, da čimprej zadenemo in nato nadzorujemo potek srečanja. Šlo nam je dobro, ko je Mount zadel, nas to ni pretirano poneslo, zadeli smo še tri zadetke, a kot sem dejal, nekaj napak nas je stalo polfinala. Na koncu nam ni preostalo drugega, kot da gremo na vse ali nič ... Nekajkrat smo bili blizu, a nam ni uspelo. Mislim, da si je pred tekmo redkokdo upal napovedati, da bomo vodili s 3:0, a se je znova pokazala individualna kvaliteta njihovih nogometašev, predvsem Modrića in Benzemaja."

Poleg madridskega Reala se je v polfinale prvič po letu 2006 uvrstil tudi Villarreal, ki je s skupnim rezultatom 2:1 premagal Bayern München. Drevi bodo povratno četrtfinalno tekmo odigrali še Atletico Madrid in Manchester City (prenos bo na Kanalu A in VOYO) ter Liverpool in Benfica.

