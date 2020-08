Tuchel: Neymar je vedno bil vodja ekipe in tako se tudi obnaša

Tuchel bo lahko računal na 21-letnega Kyliana Mbappeja že od začetka tekme, saj je slednji v četrtfinalu proti Atalanti prvič po poškodbi vstopil v igro šele v drugem polčasu in nato preporodil igro Parižanov. "Dobro se je počutil po tekmi in sedaj je imel še šest dni, da izboljša stanje, zato bo lahko začel tekmo. Videli pa bomo, ali lahko igra vseh 90 minut." O svojem drugem zvezdniku pa je Tuchel dejal: " Neymar je bil vodja, že od njegovega prihoda v kub. Kaže samozavest, pogum in tako se mora vodja tudi obnašati na igrišču. Za nami je super sezona in zasluženo smo tukaj. Lačni smo uspeha."

Tako za PSG kot za Leipzig bi bila to prva uvrstitev v finale Lige prvakov, za Leipzig je to tudi prva uvrstitev v polfinale, medtem ko je PSG-ju to dosedaj uspelo enkrat (leta 1995).Parižani se zavedajo kvalitet tekmeca, so pa tudi že imeli izkušnjo z nemškim moštvom v tej sezoni Lige prvakov. Izločili so namreč dortumundsko Borussio, sedaj jih čaka Leipzig. Glede na lestvico Bundeslige sta bili obe omenjeni moštvi izjemno izenačeni, zasedli sta drugo in tretje mesto (za serijskim prvakom Bayernom), ločile so ju le tri točke (Borussia jih je zbrala 69, Leipzig 66).

Tuchel se spominja, kako je bilo, ko sta začela sodelovati z Nagelsmannom: "Na njegovo nesrečo je bil veliko poškodovan, zato sem ga vprašal, če bi bil oglednik (skavt), da bi analiziral tekmece za ekipo in pomagal mi je. Opravil je izvrstno delo in poglejte, kaj je nastalo."Tudi Nagelsmann se spominja teh časov: "Moral sem zaslužiti, da sem financiral moje študije in sem vzel ponujeno priložnost. Nisem si pa nikoli predstavljal, da bom prišel do polfinala Lige prvakov in da bom njegov nasprotnik na takšni tekmi, kot je pred nami."

Da bo Nagelsmann pripravil dobro taktiko, skoraj ni dvoma, veliko pozornosti bodo pri Leipzigu namenili Neymarju in Mbappeju: "Smo moštvo, ki si prisluži svoje priložnosti in lahko igramo proti najboljšim ekipam v Evropi, to smo videli proti Atleticu. Tudi proti PSG-ju imamo možnosti, predvsem ne smemo lahko izgubljati žoge, ker so zelo hitri v protinapadih. Delovati moramo kot celota, vemo, česa sta sposobna Neymar in Mbappe in kolektivno ju bomo zaustavili, le tako nam lahko uspe. Ne bo lahko, vendar moramo poskrbeti, da se bosta morala potruditi za vsako žogo in spraviti ju moramo pod pritisk."