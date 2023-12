Tuchel o Unitedu: V DNK-ju kluba je, da zna prebroditi težavna obdobja

Z obračuni šestega kroga v torek in sredo se bo zaključil skupinski del Lige prvakov. Prvi dan dogajanja bodo vse oči uprte na Old Trafford, kjer bo domači Manchester United iskal napredovanje v osmino finala. Nasprotnik Bayern si je že zagotovil prvo mesto, a bodo Bavarci sila motivirani, da popravijo vtis po sobotnem porazu v Frankfurtu, kjer je Eintrach slavil s kar 5:1. Prenos obračuna od 20.40 dalje na Kanalu A in VOYO.

V skupini A je Bayern na vrhu s 13 točkami. Kobenhavn in Galatasaray imata po pet točk in se bosta pomerila med seboj, Manchester United pa je na zadnjem mestu s štirimi. Rdeči vragi lahko še upajo na napredovanje, a le v primeru zmage nad Bavarci in remija v danski prestolnici.

icon-expand Statistični predogled tekme Manchester United – Bayern München FOTO: Sofascore.com

"Sanje številnih otrok so, da bi lahko enkrat zaigrali tu. Ko sem bil mlajši, sem vedno užival v domačih tekmah Uniteda. Atmosfera bo sijajna. United je imel v tej sezoni veliko vzponov in padcev, a sem prepričan, da bodo za jutri pripravljeni. Kvalitete imajo zagotovo dovolj," se obračuna z rdečimi vragi veseli Jamal Musiala.

Tuchel opozarja, da United dosega veliko zadetkov United po 16 krogih angleške Premier lige zaseda šesto mesto, zato bi morebitno napredovanje v osmino finala Lige prvakov zagotovo predstavljalo velik obliž na rane po neprepričljivem uvodu v sezono. O tem je na novinarski konferenci v ponedeljek govoril tudi trener gostov Thomas Tuchel. "Ta klub ima posebno avro. Del klubskega DNK-ja je, da zna prebroditi težavna obdobja. Imeli so svoje vzpone in padce, a v zadnjem času dosegajo veliko zadetkov. V težkih trenutkih je zares videti, iz kakšnega testa so. Na njihovem stadionu je vedno posebno vzdušje, zato bo to za nas velik izziv."

Že res, da so vragi v zadnjih dveh krogih Lige prvakov dosegli kar šest zadetkov, a so prejeli še enega več in proti Kobenhavnu ter Galatasarayju iztržili zgolj točko. Tudi v prvenstvu v zadnjem času niso niti blizu dobre strelske forme. Na zadnjih treh tekmah so zadeli le dvakrat (obakrat ob zmagi nad Chelseajem), medtem ko so proti Newcastlu in Bournemouthu ostali brez uspeha. Obe tekmi so varovanci Erika ten Haga izgubili.

icon-expand Bayern ima prvo mesto v skupini A že zagotovljeno, kar pa ne pomeni, da Tuchel od svojih varovancev ne bo pričakoval vrhunske predstave. Po porazu v Frankfurtu ravno nasprotno. FOTO: AP

Podobno kot United tudi Bayern ne more biti povsem zadovoljen z začetkom sezone v domačem prvenstvu. Serijski nemški prvaki namreč zasedajo drugo mesto, ob tekmi manj imajo za Bayerjem iz Leverkusna štiri točke zaostanka. Predvsem pa lahko njihove navijače skrbi sobotni debakel v Frankfurtu, kjer je Bayern ob prvem porazu sezone prejel kar pet zadetkov. "Brutalno smo bili kaznovani. Ta poraz nas zelo boli, čeprav je bil šele prvi v prvenstvu. Prepričan sem, da se bomo jutri ustrezno odzvali. Zelo neposredno smo nazvali težave in sedaj je pred nami priložnost, da jih popravimo na enem največjih nogometnih odrov na svetu," torkov obračun z nestrpnostjo pričakuje nekdanji trener Chelseaja.