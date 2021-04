Tuchel po napredovanju: Morda pred televizijo niste uživali, a jaz sem

Chelsea bo nasprotnika v polfinalu dobil v sredo, ko se bosta na Anfieldu udarila Liverpool in Real Madrid. Španci branijo prednost s prve tekme, ki so jo dobili s 3:1. Prenos obračuna bo na VOYO in Kanalu A od 20.30 naprej, ko se začne studijski del.

Thomas Tuchel , ki je Chelsea osmič v klubski zgodovini popeljal v polfinale najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu, je bil s predstavo svojih varovancev pričakovano zelo zadovoljen. "Sprejeli smo dejstvo, da bo tokrat treba igrati drugače. Uspelo se nam je prilagoditi in prišli smo do zasluženega napredovanja," je na novinarski konferenci sprva povedal nemški strokovnjak.

Chelsea je povratno tekmo – tudi ta je bila odigrana v španski Sevillii – začel s kar sedmimi nogometaši, ki do te sezone še nikdar niso igrali v četrtfinalu Lige prvakov. A neizkušenost se Londončanom ni poznala. Še več, njihovo napredovanje sploh ni bilo pod vprašajem, saj so z odlično taktično predstavo povsem onemogočili Porto, ki je bil večji del obračuna presenetljivo previden in kljub zaostanku z 0:2 po prvi tekmi ni želel tvegati veliko.

"Z vsako minuto, ki je minila, smo to počenjali še bolj kvalitetno. Zelo zadovoljen sem z načinom, s katerim smo se branili v tej sila zahtevni preizkušnji. Naši nogometaši so morali opraviti veliko umazanega dela, ki ostane nenagrajeno in za katerega te nihče ne pohvali, a ga je vseeno treba opraviti," je svoje varovance na dolgo in široko še pohvalil Tuchel.

Kot že omenjeno, je bil Chelsea večji del tekme celo boljši tekmec in je imel prekChristiana Pulišića ter Masona Mounta v drugem polčasu dve lepi priložnosti, da bi celo povedel. Zdelo se je, kot da Porto tokrat ne more ujeti priključka, a je Tuchel po obračunu poudaril, da sam le ni bil tako sproščen:"Morda je bilo videti, kot da nismo bili v nevarnosti, a v nogometu se lahko vse v trenutku spremeni, zato sem bil živčen vse do konca. Lahko je nor zadetek s škarjicami ali srečen odbitek, gol lahko prejmeš, ne glede na to, kako dobro igraš v obrambi."

Fantastično je v zvezni vrsti znova odigralN'Golo Kante, ki je konec tedna proti Crystal Palacu odigral le slabe pol ure, tokrat pa je bil vseh 90 minut gonilna sila Chelseajeve igre."Nekoliko smo tvegali s Kantejem, a to je bil nedvomno pravi trenutek, da izkoristimo njegovo neverjetno energijo. Kot sem že dejal, je kot eden in pol ali dva nogometaša v enem. Vsi, ki ga gledajo, ga imajo radi. Še moja družina, ki ga spremlja po televiziji, ga ljubi. Izjemno ga je imeti v svoji ekipi. Toliko žog dobi na sredini, da se z njim vsi počutijo bolj samozavestno. Znova je odigral izjemno, sedaj pa je čas za počitek in okrevanje,"je Francozu laskal Nemec na klopi Londončanov.