Tuchel pred povratno tekmo: Imamo 90 minut, da se odzovemo

Povratne tekme osmine finala začenjamo v Münchnu, kjer se bosta jutri spopadla tamkajšnji Bayern in Lazio. Italijani bodo na Allianz Areni branili minimalno prednost s prve tekme, a trener nemške ekipe Thomas Tuchel je prepričan, da lahko varovanci rezultat obrnejo sebi v prid.

Bavarci sicer niso v najboljši formi, saj je bil poraz z Laziom pred tremi tedni le eden v seriji treh zaporednih. Po petkovem remiju s Freiburgom pa v domačem prvenstvu za vodilnim Bayernom iz Leverkusna zaostajajo že 10 točk, zato se je pritisk nanje začel kopičiti.

"Del nastopanja na najvišji ravni je tudi pritisk. Pritisk je potreben, da se lahko zgodijo izjemne stvari. Stanje v tem paru je jasno. Moramo zmagati in to proti dobro organizirani Sarrijevi ekipi. Upamo, da nas bodo navijači in vzdušje potisnili naprej, da bomo lahko dosegli svoj cilj in zmagali z dvema goloma," se je pred povratno tekmo na vprašanje s pritiskom soočil trener Bayerna Thomas Tuchel. 50-letni strateg bo sicer po koncu sezone predčasno zapustil Bayern, ki se mu lahko celo zgodi, da bo prvič po sezoni 2011/12 ostal brez ene same lovorike. Tuchel se s tem zaenkrat še ne obremenjuje: "Z govorjenjem o lovorikah ne bomo osvojili nobene. Danes moramo dobro trenirati, jutri pa dobro igrati. Obstaja veliko stvari, ki jih lahko naredimo bolje. Vsekakor pa potrebujemo stadion, poln čustev. Na nas je, da ta čustva prenesemo s tribun na zelenico. Potrebujemo vrhunsko predstavo."

"Vsi so lahko prepričani, da ni nikogar, ki bi bil bolj zagnan za jutrišnjo zmago kot jaz," je na očitke o pomanjkanju motivacije odgovoril Tuchel in o svoji motivaciji dodal: "To je zame osebno zelo pomembno. Ne maram izgubljati. S porazi se ne znam dobro spoprijeti. Vsaka tekma je lekcija. Pomembno je, da ostaneš pozitiven. Na podlagi tega bom rasel. Nogomet je moja velika ljubezen. Vanj sem vpleten stoodstotno. Tako bo vse do moje zadnje tekme z Bayernom." Tudi Lazio sicer ni v blesteči formi, saj so sinje-modri od zmage proti Bayernu kar trikrat izgubili in le enkrat zmagali. Nazadnje jih je v petek v domači Serie A z minimalnih 1:0 premagal Milan.

"Zadnje tekme Lazia zame niso tako pomembne. Seveda smo jih analizirali, a osredotočili smo se na našo prvo tekmo. Začeti moramo pogumno in strastno ter to ohraniti vseh 90 minut," je prepričan Tuchel, ki je o načrtu za povratno tekmo dejal še: "Nismo bili presenečeni nad pristopom Lazia. Poskušali bomo igrati na bolj agresiven način. Morali bomo igrati bolj prepričljivo, vseh 90 minut, kot smo to počeli v prvih 10 do 15 minutah v Rimu. Očitno bo težko odigrati atraktivno tekmo, saj je lahko vsak gol odločilen. V drugem polčasu v Rimu smo naredili preveč individualnih napak, tako da imamo sedaj 90 minut, da se odzovemo."

Bayernu na povratni tekmi ne bo mogel pomagali Dayot Upamecano, ki je na bil na prvi tekmi izključen. Zaradi poškodb sta vprašljiva tudi Leroy Sane in Serge Gnabry, kandidat za vseh 90 minut pa bo Alphonso Davies. O težavah s poškodbami, predvsem v obrambi, je na novinarski konferenci pred tekmo Tuchel povedal: "Težava, ki smo jo imeli v tej sezoni, je, da nismo imeli priložnosti igrati z isto zadnjo četverico. Vedno smo se s tem dobro spopadali kot ekipa. V zadnjem času pa smo za naše standarde prejeli preveč golov. Na splošno se soočamo z izzivi. Ne gre samo za obrambo, gre za ekipni pristop. Poznamo Cira Immobileja, v prvi tekmi smo ga dolgo časa dobro nadzorovali. Zaradi individualnih napak smo se sami spravili iz ritma. Ne bi bil presenečen, če bo Lazio igral na protinapade. Ko napadamo, potrebujemo posest in dobro obrambo in to vseh 90 minut na najvišji ravni."

In čeprav je po besedah Tuchla čas na strani Lazia, se njegovo moštvo ne bo 'na glavo' podalo v iskanje izenačujočega zadetka: "Potrebna je potrpežljivost. Gre za to, da ne smemo biti razočarani, da ne smemo izgubiti glave in da se ne smemo popolnoma odpreti. Izguba strukture proti Freiburgu je pomenila, da smo se soočali z veliko protinapadi. Nimamo časa, ki bi ga lahko izgubili. Na voljo imamo 90 minut. Ne moremo čakati na napad. Čas je na strani Lazia. Potrebujemo mešanico hladnih glav in čustev. Že od začetka tekme bi se moralo videti, da želimo dosegati gole."

