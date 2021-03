Tuchel ostaja previden: Vse se lahko spremeni v nekaj sekundah

Želijo ponoviti predstavo iz Bukarešte

"Osebno pričakujem bolj ali manj enako tekmo kot v Bukarešti,"je dejal Tuchel, ki je več kot očitno do potankosti analiziral tekmece."(Kieran) Trippier, (Jose Maria) Gimenez in (Yannick Ferreira) Carrasco so se vrnili, to malce spremeni strukturo in slog napadanja, daje jim svobodo, da lahko bočno napadejo s Carrascom in Trippierjem in računajo morda na (Thomasa) Lemarja, gotovo pa bo na položaju na sredini na voljo tudi (Marcos) Llorente. Na splošno pa pričakujem zelo podobno ekipo, proti kateri je težko igrati in v tekmi s katero je težko najti prostore za zadnjo vrsto. Zelo težko je proti njim ustvarjati priložnosti. To je za nas enako velik izziv kot na prvi tekmi, a tam smo odigrali izjemno tekmo, takšno predstavo pa želimo ponoviti. Vemo, kako težko bo proti Atleticu, a to je naš cilj,"je dodal.

Po mnenju Tuchla je Atletico s trenerjem Diegom Simeonejem v zadnjih letih dokazal, da gre za ekipo, ki spada med najtežje tekmece – a ne le zaradi izvrstne igre v obrambi, temveč tudi zaradi napada, ki mu v tej sezoni poveljuje urugvajski ostrostrelec Luis Suarez. Stari znanec angleških zelenic se kot nekdanji član Liverpoola še posebej motiviran vrača na Stamford Bridge, glede na to, da mu je ravno Chelsea s Josejem Mourinhomv dramatični sezoni 2013/14 prizadejal enega najbolj bolečih porazov v rdečem dresu, ki je bil morda celo ključen v boju za naslov prvaka.

"Prepričan sem, da ima vsak klub svoj DNK in svoje karakteristike,"je svojo analizo nadaljeval Tuchel. "Atletico je pod Simeonejem v mnogih letih postal ena od ekip, ki jih je v Evropi najtežje premagati. To je njihova karakteristika, zanašajo se na disciplinirano, delovno in izjemno organizirano obrambo, hkrati pa so neverjetno kakovostni v napadu in tudi v igranju s posestjo. Zame je njihova ekipa zelo lepo zaokrožena. To je ekipa, v tekmi proti kateri moraš paziti na vse."