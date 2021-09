Tuchel pred tekmo v Torinu: Takšne tekme te naredijo močnejšega in izkušenejšega

"Juventus in Liga prvakov ‒ mislim, da je najboljša stvar, ki jo lahko naredimo, ta, da smo pripravljeni na najboljšo možno izvedbo Juventusa. Imeli so malce težaven uvod v sezono, toda poglejte njihovo ekipo. Imajo izvrstne igralce, trenerja z ogromno izkušnjami," je v intervjuju za klubsko spletno stran pojasnil Thomas Tuchel. "Lepo je imeti take spopade, takšne tekme te naredijo močnejšega in izkušenejšega," je še dodal nemški strateg, ki je takoj po prihodu v London preporodil zasedbo modrih.

"V pretekli sezoni nismo bili favoriti, toda iz tekmo v tekmo smo postajali boljši in tako je narasla samozavest. Šele na koncu so nas vzeli za resne favorite in včasih to pomaga," se je sanjskega prvega pol leta na klopi modrih spomnil Tuchel, ki je modre prevzel 26. januarja letos, hitro pa je vzpostavil prepoznaven sistem londonskega moštva. "Zdaj nas je lahko označiti za favorite. Imamo izkušnje in to daje igranju proti nam dodano vrednost. Igrati proti nam je dodatna motivacija in to moramo sprejeti. Ni skrivnosti," je pred tekmo z Juventusom še izpostavil 48-letnik. Ta sicer Chelseaja v tej sezoni ne označuje za favorita za osvojitev Lige prvakov. "Toda vsem smo pokazali, kakšnih predstav smo sposobni. Zelo pomembno je, da se osvobodimo teh pričakovanj," je zaključil Tuchel. Ta se pred tekmo s staro damo sooča s prvim porazom v tej sezoni ‒ na ligaški tekmi so morali modri priznati premoč Manchester Cityju (0:1). To je bil prvi poraz londonske zasedbe po 23. maju letos.