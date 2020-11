Tuchel: Pričakujem, da bomo proti Leipzigu leteli

Pariški PSG je generalko za nocojšnjo ključno tekmo Lige prvakov proti nemškemu Leipzigu končal z bolečim porazom v dvoboju z Monacom (2:3), potem ko so Francozi v prvem delu vodili z 2:0. Njihovi nasprotniki v LP so v Bundesligi remizirali v Frankfurtu (1:1) in ostajajo v boju za sam vrh nemške prve lige. Dobra novica za Parižane je ta, da se je v kader vrnil dlje časa poškodovani Brazilec Neymar. Obračun PSG-ja in Leipziga, ki je ponovitev letošnjega polfinala Lige prvakov, si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO. Začnemo ob 20.40.

icon-expand Medsebojna statistika PSG - Leipzig FOTO: Sofascore.com

PSG, finalist prejšnje sezone Lige prvakov, mora proti Leipzigu nocoj doma zmagati, da bi ostal v boju za izločilni del te sezone elitnega evropskega klubskega tekmovanja.

Obračun PSG in RB Leipziga boste lahko nocoj od 20.40 spremljali samo na Kanalu A in VOYO. V sredo na naših programih sledi še težko pričakovani drugi obračun Interja in Real Madrida v letošnjem skupinskem delu najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja.

Trener Parižanov Thomas Tuchel bo lahko računal tudi na Kyliana Mbappeja, ki ima v tej sezoni precej težav s poškodbami, upa pa tudi, da bosta nared še Italijana Marco Verrattiin Mauro Icardi. Osemindvajsetletni brazilski napadalec Neymar Jr. si je poškodoval dimeljsko vez na tekmi drugega kroga skupinskega dela Lige prvakov proti Istanbul Bašakšehirju in od 28. oktobra ni igral, manjkal je tudi na zadnji reprezentančni akciji. Trener Paris Saint-Germaina Thomas Tuchel se je razveselil njegovega povratka že na tekmi proti Monacu, manj vesel je bil Nemec po bolečem porazu z 2:3, potem ko so serijski francoski prvaki vodili že z 2:0 po prvem delu."Prepričan sem, da se nam ta poraz ne bo poznal proti Leipzigu. Še več, skoraj 100-odstoten sem, da nas bo poraz v Monacu dodatno motiviral in da bomo proti Leipzigu, ki ga mimogrede zares močno spoštujemo, preprosto leteli. Ve se, za nas velja samo zmaga," je za pariški L'Equipe dejal Nemec na francoski klopi.

icon-expand Kevin Kampl (je) bo močan adut Leipziga v francoski prestolnici. FOTO: AP

Nagelsmann: Vemo, kaj nam prinaša morebitna zmaga v Franciji

Nemci so v tekoči sezoni brez večjih vzponov in padcev. Tudi remija v Eintrachtu (1:1) ne gre vzeti kot spodrsljaj, saj Leipzig ni nastopil kompleten in je verjetno že razmišljal o spopadu v Parizu. "Vemo, kaj nam prinašajo morebitno osvojene vse tri točke. Seznanjeni smo tudi z namero Parižanov, da za vsako ceno pridejo do zmage, ki bi jih rešila zagate, v kateri se trenutno nahajajo. PSG zelo spoštujemo, a kujemo maščevanje po porazu v polfinalu Lige prvakov pred nekaj meseci. Mislim, da bi jih zelo bolelo, če bi izpadli iz skupinskega dela in bi prav mi bili njihovi krvniki," je bil slikovit za Bild trener bikovJulian Nagelsmann. "To je zelo težka skupina. Rekel bi, da je to celo ena najtežjih od vseh skupin te sezone Lige prvakov, ampak mi bomo do konca dali vse od sebe, tak je naš karakter v ekipi, in poskusili napredovati,"pa je pred gostovanjem v Parizu poudaril Kevin Kampl.

icon-expand Julian Nagelsmann FOTO: AP

Spomnimo, lanski polfinale Lige prvakov med PSG-jem in Leipzigom je na zaključnem turnirju v Lizboni gladko dobila francoska ekipa (3:0), a se je ta hitro opekla na gostovanju v skupinskem delu v Leipzigu 4. novembra letos. Tedaj sta za zmago rdečih bikov poskrbela Christopher Nkunku inEmil Forsberg. Leipzig je dosegel izjemno pomembno zmago v zelo zahtevni skupini H, v kateri so ekipe po treh odigranih krogih zelo izenačene. Na vrhu sta Manchester United in Leipzig s po šestimi točkami, PSG in Bašakšehir jih imata po tri. Povedano drugače: zmaga je za Parižane na torkovem obračunu skorajda nujna, če še želijo upati na napredovanje v izločilne boje.



Liga prvakov, skupina H, 4. krog, torek ob 21.00:

PSG – Leipzig -:-* *prenos na Kanalu A in VOYO ob 20.40