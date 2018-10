Tuchel v povišanem tonu: PSG ni italijanski klub ali Atletico

Remi Paris Saint Germaina proti Napoliju na Parku princev, kjer so gostje dolgo časa ohranjali minimalno vodstvo proti favoriziranemu tekmecu, je očitno prišel do živega trenerju serijskega francoskega državnega prvaka Thomasu Tuchlu, ki po koncu obračuna 3. kroga lige prvakov ni varčeval s kritikami na račun svojega moštva in tudi nekaterih rivalov.

"Nogometna kultura v Italiji je znana že desetletja. Njihova primarna želja je ohraniti svojo mrežo nedotaknjeno, kar je vsekakor potrebno spoštovati, toda Paris Saint Germain ni predstavnik italijanskega klubskega nogometa kot tudi ni Atletico Madrid, ki igra zelo podobno," je po remiju 2 : 2 v 3. krogu lige prvakov na domačem Parku princev dejal strateg Parižanov Thomas Tuchel, ki se je, kot je razvidno iz izjave, (ne)hote dotaknil tudi Atletica, kar je mnoge pošteno zmotilo. Strateg PSG-ja Thomas Tuchel je bil precej kritičen do svojega moštva po domačem remiju v ligi prvakov proti Napoliju. FOTO: AP "Nepošteno je od vas novinarjev, da nas uvrščate med glavne favorite za naslov evropskega klubskega prvaka. Mene osebno ne bi presenetilo, če bi se spotaknili že na prvi stopnički play-offa. Dejstvo je, da nam do najboljših evropskih moštev manjka še veliko izboljšav v vseh segmentih igre. Samo v uvodnih 15 minutah smo bili na želeni ravni, preostanek srečanja pa zelo neorganizirani, kar je med drugim tudi moja krivda," se je v nadaljevanju posul s pepelom mladi nemški strokovnjak, ki ob koncu druženja s predstavniki 'sedme sile' ni pozabil izpostaviti po njegovem mnenju zelo pomembnega dejstva, ki govori v prid največjim konkurentom. "Denimo naš zadnji tekmec Napoli igra v več ali manj nespremenjeni zasedbi že več let, medtem ko PSG v trenutni zasedbi nastopa zgolj slabe tri mesece. Razlika je, torej, več kot očitna, zato ne moremo biti v vlogi enega od glavnih favoritov za naslov evropskega prvaka," je vnovič poudaril Tuchel.