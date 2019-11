Tuchel vrnil žogico Zidanu: Včasih trener ne more imeti tistega, kar si želi

"Na žalost za Zidana je Mbappe naš nogometaš in mislim, da ima precej nogometašev v svoji ekipi, v katere je lahko zaljubljen," je na novinarski konferenci pred tekmo petega kroga skupinskega dela Lige prvakov še dodal Thomas Tuchel. Sledijo je vprašanje enega od novinarjev, ali je morda tudi on zaljubljen v kakšnega nogometaša Real Madrida. "Seveda, v mnoge," je priznal nemški strateg na pariški klopi.

TEKMA

"Igramo proti Realu, ki je Ligo prvakov osvojil večkrat v zadnjih letih, imajo izjemne nogometaše. Za nas bo to velik test," je pred poslastico, ki si jo boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO ob 20.30, dejal Tuchel. Ta je že 'pozabil' zmago s 3:0 na domačem Parku princev. "Zame bo to popolnoma drugačna tekma zaradi več razlogov. Igramo v Madridu, stadionu, na katerem je morda najtežje igrati v celi Evropi, toliko za začetek …," je izpostavil Nemec. "Real igra z Ramosom, ki je njihov kapetan in poveljnik. To je povsem drugačna ekipa, ko on igra. Trenutno imajo dobre rezultate, povezali so nekaj zmag, zabijajo veliko golov. So v dobri formi," je pristavil Tuchel.