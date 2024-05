Tuchel: Zadeli so dva gola iz dveh priložnosti

Münchenski Bayern in Real iz Madrida sta se na prvi polfinalni tekmi Lige prvakov razšla z remijem (2:2). Za Nemce sta v polno merila Leroy Sane in Harry Kane, za goste pa je dvakrat mrežo Bavarcev zatresel Vinicius Junior. V taboru Bayerna so bili po tekmi mnenja, da bi si zaslužili več kot zgolj izenačen rezulat.