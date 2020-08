Tuchel: Ves čas sem bil prepričan, da bomo zabili

"Nagradil nas je nogomet. Naprej gre boljša ekipa. Zasluženo smo slavili, a smo iz sebe morali dati sve kar imamo. Psihično smo ostali na visokem nivoju, tudi ko nam je voda drla v grlo. To je velika stvar za klub," je presrečen pariški strateg Thomas Tuchel . PSG je proti v tej sezoni nadvse poletni in splošno simpatični Atalanti, ki je bila prava poživitev v Ligi prvakov, kot tudi v italijanski Serie A, kjer je osvojila celo tretje mesto, dolgo visel in zaostajal še v zadnji minuti tekme. Nato pa je najprej zadel Brazilec Marquinhos , v tretji minuti sodniškega dodatka pa še Kamerunec Eric Maxim Choupo-Moting (2:1).

"Danes je bil 50. rojstni dan kluba. Ob takšni zgodovinski priložnosti in ob tem, da smo osvojili že štiri lovorike v sezoni, zagotovo ne bomo pozabili tega dne," je za RMC Sport povedal Tuchel. Čeprav so imeli Parižani nekaj težav proti ekipi, ki je stala manj kot le prestop Kyliana Mbappeja, je bil Nemec ves čas prepričan v uspeh. "Nikoli nisem imel občutka, da ne bi zadeli. Še več, svojim pomočnikom sem dejal, da ko bomo dosegli prvega, bomo zagotovo takoj zatem dali še drugi zadetek," je bil prepričan Tuchel.

Pravi, da so igrali zelo dobro tekmo in da so si polfinale povsem zaslužili. "V drugem polčasu smo popolnoma nadzorovali tekmo, našli smo pravi ritem in igralci, ki so prišli s klopi, so bili izjemni in so naredili razliko," je pojasnil Nemec na pariški klopi.