Tuchel po porazu v Leipzigu: Vse je še v naših rokah

Zmago Leipzigu je iz enajstmetrovke zagotovil Emil Forsberg . Po tekmi je dejal: " Zaslužili smo si zmago. Ponosen sem na moštvo in našo igro. Morali smo zmagati in ta odnos se je tudi videl na igrišču." PSG je tekmo končal le z devetimi igralci, Presnel Kimpembe in Irissa Gana Gueye sta morala v drugem polčasu z igrišča, oba sta si prislužila rdeči karton.

V skupini H se obeta zelo zanimiv boj za dve mesti, ki vodita v izločilne boje. V Istanbulu je presenetljivo izgubil Manchester United, Leipzig pa je na domačem igrišču premagal PSG. Pariško moštvo je po treh tekmah v težavah, saj je s tremi točkami tretje v skupini, a do konca skupinskega dela ima še nekaj popravnih izpitov. Ključna bo verjetno kar tekma v Parizu, ko v goste prihaja Leipzig. Takrat bo trener Thomas Tuchel verjetno lahko računal tudi na ključna igralca, Neymarja in Kyliana Mbappeja , ki sta tokrat manjkala zaradi poškodb.

Parižani so bili tudi brez Marca Verattija in Juliana Draxlerja, zanimivo pa je, da sta se moštvi pomerili v polfinalu pretekle sezone Lige prvakov, ko je bil boljši PSG. Tokrat je nemški trenerski dvoboj dobil Julian Nagelsmann, ki je po tekmi napovedal, da v Pariz ne grejo samo po točko, temveč še kaj več.

Njegov trenerski tekmec Thomas Tuchel je tokrat ostal praznih rok. Nemec na klopi PSG je ob novinarskem vprašanju tako ocenil tekmo: "Bilo je težko. Verjetno je to naša napaka, saj nismo dosegli drugega gola, ko bi lahko, in potem smo naredili napako za njihovo enajstmetrovko. Vse je še v naših rokah. Če ste pričakovali zmago s 3:0, ste to pričakovali vi, jaz ne. Težko je bilo v drugem polčasu, saj nam je manjkalo igralcev, kvalitete in ritma. Bilo je tesno, ne pozabite tudi na razliko v golih."

Po tekmi je moral odgovoriti tudi na vprašanje o svojem (ne najbolj trdnem) položaju na trenerskem stolčku: "Ne, ne čutim, da bi bila moja služba v nevarnosti. Igrali smo proti moštvu, ki je bilo pred tednom dni na vrhu Bundeslige. So močno moštvo, ki je odigralo dobro tekmo, nismo še rekli zadnje besede, smo šele na polovici prvega dela."