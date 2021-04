Tuchel: Fantom bom 'zaukazal', da proti Realu uživajo

Proti čvrsti portugalski ekipi so se pri Londončanih izkazali relativni "novinci" v evropski klubski eliti, kot so Mason Mount, Reece James, Kai Havertz, Ben Chilwell in Christian Pulisic . " Mason je na prvi tekmi s Portom dosegel svoj prvi gol v tekmovanju. Ko zadenejo Kylian Mbappe ali Mohamed Salah ali Karim Benzema , je to zanje 100. ali 50. gol v tekmovanju ," je glede mladosti v svoji ekipi takrat dejal trener Chelseaja Thomas Tuchel , ki je preporodil ekipo. Chelsea je pred njegovim prihodom igral po principu toplo-hladno in takšni so bili tudi rezultati. Sedaj v angleškem prvenstvu zaenkrat drži mesto v Ligi prvakov za naslednjo sezono, ob tem pa je v igri za najbolj eminentno lovoriko v Evropi, priložnost za kakšno trofejo ima tudi v angleškem pokalu. Polfinale Lige prvakov je uresničitev klubskih ciljev za to evropsko sezono. Chelsea bo tako, za razliko od tekmeca Reala, pod manjšim pritiskom ... " Ko si enkrat tu, igraš, da prideš v finale. Potrebujemo vsako minuto za učenje in rast. Ne moreš napredovati brez teh izkušenj ," pred polfinalnim spopadom z galaktiki pravi Tuchel, ki zelo zaupa svojim varovancem.

"Real je rekorder s 13 naslovi v Ligi prvakov in to je podatek, ki pove vse. A ustrašili se ga zaradi tega ne bomo. Fantje so se napolnili s samozavestjo, ko prideš med štiri veš, da si dovolj dober tudi za finale in za osvojitev lovorike,"preudarno razmišlja Nemec na klopi Londončanov, ki o rezultatu v Madridu ne razmišlja. "Vedno znova nas izuči dejstvo, da do odločitve skorajda izključno pade na povratnih tekmah. Poglejte četrtfinalen dvoboje. Pred nami je zgolj prvi polčas, ki pa ga želimo opraviti z odliko. Seveda bi se razveselili morebitne zmage, tudi z remijem bi bili zadovoljni. A to so samo želje, precej negotovosti je pred prvo tekmo, zato so napovedi skorajda brezpredmetne. Vložek je velik, motiv še večji in pričakujem težko tekmo," sporoča Tuchel, ki bo najverjetneje pogrešal poškodovanega hrvaškega vezista Matea Kovačiča, sicer nekdanjega člana madridske zasedbe. "Mojim fantom bi rad sporočil, da dvoboj z Realom jemljejo kot nagrado za dosedanje delo in da naj v obeh tekmah uživajo. Lahko je to reči, težje izvesti, a verjamem, da bo mojem sporočilo leglo na pravo mesto." Za Nemca dvomov okoli favorita ni. "Zastrašujoče rezultate ima Real v Evropi pod vodstvom Zinedina Zidana. Navdušen sem in občudujem, kako zlahka igrajo v Evropi. Imajo vse, predvsem pa izkušnje, kako priti do dobrega rezultata v Ligi prvakov. V tem so gotovo najboljši na celini. A pozor, nekaj malega se bo vprašalo tudi nas," je na slikovit način pogovor z otoškimi mediji zaključil Thomas Tuchel.