Tuchel optimistično razpoložen pred obračunom z Atleticom

Madridski Atletico z Janom Oblakom v vratih na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov ne bo imel prednosti domačega igrišča. S Chelseajem se bo namreč udaril v Bukarešti. Londončani so v Romunijo prispeli pod vodstvom trenerja Thomasa Tuchela, ki je v skupinskem delu še vodil PSG. Nemški strokovnjak priznava, da bo obračun velik test in se ne ozira na padec forme vodilnega španskega moštva. Trener Diego Simeone sicer tolaži, da so dominirali tudi na tekmah, ki so jih izgubili ter da gre le za krizo rezultata in ne igre.

