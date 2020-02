Tuchelove težave z Neymarjem: Ljudem dajemo možnost, da grdo govorijo o nas

Nič kaj lahki dnevi za PSG in trenerja Thomasa Tuchela , ki razmišlja tudi o prihajajoči Ligi prvakov in formi, ki jo bo moralo ujeti moštvo pred pomembnimi tekmami. V osmini Lige prvakov pariško zasedbo čaka Borussia iz Dortmunda. Med tem pa je Tuchel (začasno) ostal brez Neymarja . Brazilec ne bo igral na torkovi ligaški tekmi proti Nantesu, vzrok za odsotnost je poškodba reber.

Neymar je dan po odigrani sobotni tekmi in zmagi (in poškodbi) proti Montpellierju v pariškem nočnem klubu organiziral rojstnodnevno zabavo za svoj 28. rojstni dan, povabljenci (med njimi tudi soigralci) so bili vsi oblečeni v bele obleke. Tuchel seveda ni bil preveč zadovoljen, ampak ni preveč zaostroval stvari: "Ali je to najboljša priprava na tekmo? Jasno, da ne. Ali je to najslabša stvar na svetu? Ne. Vedno ščitim moje igralce in res imam rad mojo ekipo. S to zabavo se zavedam, da bo težko zaščititi igralce, vendar je težko, da bi vse gledali le črno-belo. Je pa škoda, ker dajemo ljudem možnost, da grdo govorijo o nas. Moramo se prilagoditi situaciji, vendar ne bom pustil igralca na klopi ali doma, ker je šel ven in se zabaval."

"Odločil sem se, da ne grem na zabavo. To je bila moja izbira in tako je. To ni ničesar osebnega proti Neyju, bila je moja odločitev kot trenerja, ker je najboljše, da nisem bil tam," je še dejal nemški trener. Klub je včeraj potrdil, da je zdravniški pregled pokazal, da je Neymar utrpel poškodbo hrustanca.