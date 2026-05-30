Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

Tudi finalni spektakel ni minil brez navijaškega obračunavanja

Budimpešta, 30. 05. 2026 16.18 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Navijaški konflikt pred finalom Lige prvakov

Finale prestižne Lige prvakov velja za enega največjih športnih dogodkov na svetu. Obračun, ki ga bo pred televizijskimi sprejemniki spremljalo na milijone nogometnih navdušencev, več kot 200 tisoč pa jih je odpotovalo tudi v Budimpešto, da kar najbolje občutijo utrip tako pomembnega dogodka. Večer pred obračunom so nekaterim navijačem zavrele strasti, kar je privedlo tudi do fizičnega obračunavanja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Navijaški spopadi pred tekmami so postali del nogometne folklore. Velik čustven naboj, ogromne količine popitega alkohola in napetost pogosto pripeljejo do neljubih dogodkov. Večer pred velikim spektaklom so pesti pele tudi med navijači PSG-ja in Arsenala.

Posnetki, ki so jih ujeli mimoidoči, kažejo več prižganih bakel in razjarjene navijače, ki so očitno pregloboko pogledali v kozarec. V nogometnem svetu imajo angleški navijači še vedno sloves neobvladljivih huliganov, ki se jih je prijel predvsem v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja. Na otoku je vlada Margaret Thatcher dodobra udarila po organiziranih navijačih in tako zmanjšala pogostost nasilja na tribunah. PSG pa se kot večina kontinentalnih klubov še vedno ponaša z organiziranimi navijači, ki se vestno držijo t. i. Ultras kodeksa, ki velikokrat veleva tudi nasilno obnašanje.

Madžarska policija je sporočila, da še preverjajo posnetke nadzornih kamer, ki so ujele dogajanje. Danes bo v okolici Puškaš Arene situiranih več kot štiri tisoč mož v modrem, ki bodo morali obvladovati več kot 60-tisočglavo množico.

liga prvakov finale arsenal psg navijači konflikt

Real sporoča tekmecem: Uživajte nocoj, kmalu bomo nazaj

24ur.com Nabito polni in glasni lokali ter razočaranje nekaterih
24ur.com Grozljivi prizori pred finalom Cope: navijaški kaos povzročil razpad sistema
24ur.com Navijači na celjskem stadionu povzročili razdejanje, kot ga še ni bilo
24ur.com Pred novim rekordnim gostovanjem Uefa opozarja navijače
24ur.com Izgredi v Stožicah: Začasno prekinjena tekma in izpraznjena tribuna
24ur.com Vstopnice razprodane, v nebo tudi cene namestitev
24ur.com Na tekmi med Arsenalom in West Hamom prišlo do spopada med navijači
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
Kdaj je najboljši čas za naslednjega otroka?
Kdaj je najboljši čas za naslednjega otroka?
Znaki, ki kažejo, da imate ob sebi najboljšega partnerja
Znaki, ki kažejo, da imate ob sebi najboljšega partnerja
Blaguško jezero: kraj, kjer otroci uživajo, starši pa zadihajo
Blaguško jezero: kraj, kjer otroci uživajo, starši pa zadihajo
zadovoljna
Portal
Navdušila v hlačah, ki jih nosijo vse
Dnevni horoskop: Ovni hrepenijo po spremembi, dan bikov bo umirjen
Dnevni horoskop: Ovni hrepenijo po spremembi, dan bikov bo umirjen
Pozabite na belo, obleke v tej barvi bodo letos v ospredju
Pozabite na belo, obleke v tej barvi bodo letos v ospredju
Jan Zore: 'Aleksandra si je zmago zaslužila'
Jan Zore: 'Aleksandra si je zmago zaslužila'
vizita
Portal
Aspirin lahko povzroči resne zaplete, opozarjajo strokovnjaki
Sončenje v nosečnosti: kaj je varno in čemu se izogniti
Sončenje v nosečnosti: kaj je varno in čemu se izogniti
Če vam poleti otekajo noge, telo morda opozarja na resnejši problem
Če vam poleti otekajo noge, telo morda opozarja na resnejši problem
Napadi besa: zakaj nastanejo in kdaj obvladovanje jeze ni dovolj
Napadi besa: zakaj nastanejo in kdaj obvladovanje jeze ni dovolj
cekin
Portal
Kako si ustvariti finančno rezervo v 6 mesecih (tudi z nizko plačo)
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Bruto visok, neto pa ... Odvisno, kje živite
Bruto visok, neto pa ... Odvisno, kje živite
Dve leti ni imel pojma, kaj se dogaja z njegovim denarjem
Dve leti ni imel pojma, kaj se dogaja z njegovim denarjem
moskisvet
Portal
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Najnevarnejše letališče na svetu: pristanek, ob katerem številni potniki molijo od strahu
Najnevarnejše letališče na svetu: pristanek, ob katerem številni potniki molijo od strahu
Kako skuhati hrenovke, da ne počijo? Večina dela isto napako
Kako skuhati hrenovke, da ne počijo? Večina dela isto napako
Zakaj ste še vedno samski? Znanstveniki so razkrili glavne krivce
Zakaj ste še vedno samski? Znanstveniki so razkrili glavne krivce
dominvrt
Portal
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Kako narediti balkon varen za mačko?
Kako narediti balkon varen za mačko?
okusno
Portal
Ko se vam ne ljubi kuhati: 5 enostavnih nedeljskih kosil
Poletna sladica, ki združuje maline in pistacijo na najboljši možen način
Poletna sladica, ki združuje maline in pistacijo na najboljši možen način
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
voyo
Portal
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725