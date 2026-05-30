Tudi finalni spektakel ni minil brez navijaškega obračunavanja

Navijaški spopadi pred tekmami so postali del nogometne folklore. Velik čustven naboj, ogromne količine popitega alkohola in napetost pogosto pripeljejo do neljubih dogodkov. Večer pred velikim spektaklom so pesti pele tudi med navijači PSG-ja in Arsenala.

Posnetki, ki so jih ujeli mimoidoči, kažejo več prižganih bakel in razjarjene navijače, ki so očitno pregloboko pogledali v kozarec. V nogometnem svetu imajo angleški navijači še vedno sloves neobvladljivih huliganov, ki se jih je prijel predvsem v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja. Na otoku je vlada Margaret Thatcher dodobra udarila po organiziranih navijačih in tako zmanjšala pogostost nasilja na tribunah. PSG pa se kot večina kontinentalnih klubov še vedno ponaša z organiziranimi navijači, ki se vestno držijo t. i. Ultras kodeksa, ki velikokrat veleva tudi nasilno obnašanje.

Madžarska policija je sporočila, da še preverjajo posnetke nadzornih kamer, ki so ujele dogajanje. Danes bo v okolici Puškaš Arene situiranih več kot štiri tisoč mož v modrem, ki bodo morali obvladovati več kot 60-tisočglavo množico.