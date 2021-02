Tudi Gladbach in City v Budimpešti, Atletico v Bukarešto?

Manchester City, na fotografiji napadalca Raheem Sterling in Gabriel Jesus, bo nepričakovano obiskal Budimpešto.

Na spletni strani madridskega dnevnika AS so zapisali, da Diego Simeone "navija" za selitev tekme v Bukarešto, kjer je z Atleticom seveda osvojil svoj prvi evropski naslov leta 2012 v Ligi Evropa. Med možnimi prizorišči se omenja tudi Genova. Pri Atleticu naj bi se sicer še vedno na vse pretege trudili, da bi kljub veljavnim ukrepom španske vlade, ki se tičejo letov iz Velike Britanije, tekmo gostil domači stadion Wanda Metropolitano.

Razlog za to je odločitev nemške vlade, ki je uvedla stroge protokole ter prepovedala vstop vsem tujcem z območij, kjer se pojavljajo mutacije virusa. Madžarska prestolnica bo 16. februarja gostila tudi prvo tekmo osmine finala Lige prvakov med nemškim Leipzigom in angleškim Liverpoolom.

Evropska nogometna zveza (Uefa) naj bi v kratkem odločala tudi o usodi tekme osmine finala Lige prvakov med Atletico Madridom in Chelseajem ter tekmi šestnajstine finala Lige Evropa Real Sociedad-Manchester United. Po zadnjih informacijah v španskih medijih bi lahko Atletico, za katerega igra slovenski reprezentant Jan Oblak, svojo tekmo odigral celo v Varšavi, medtem ko bi Real Sociedad z Man. Unitedom igral na stadionu Juventusa v Torinu.

Dvoboj Atletico Madrida in Chelseaja si boste sicer lahko ogledali na Kanalu AinVOYO, kjer se prenosi tekem s studijskim delom začnejo 16. februarja z dvobojem Barcelone in Paris Saint-Germaina.