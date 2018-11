(Tudi) Keylor Navas se ponuja Juventusu

Keylor Navasje z madridskim Realomkar trikrat zapored osvojil laskavo Ligo prvakov, a kljub temu, je pred nekaj meseci vodstvo galaktikov v klub pripeljalo belgijskega vratarjaThibauta Courtoisa iz Chelseaja in Kostaričan je naenkrat postal številka dve. Seveda zaradi tega ta izkušeni 31-letni čuvaj mreže ni bolj zadovoljen, kot je bil pred tem in v zadnjem času je svojemu uradnemu zastopniku ukazal, naj potipa teren in naj zanj poišče drugo "destinacijo". "Keylor Navas je velik prijatelj Cristiana Ronalda in bi rad odšel v Torino. Portugalec o Kostaričanu govori z izbranimi besedami in je zanj lobiral tudi pri vodstvu Juventusa. Svojemu uradnemu zastopniku je že namignil, da naj pretipa teren v Torinu," piše Gazzetta Dello Sport in dodaja, da so vodilni možje stare dame pri tem neomajni.