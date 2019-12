Tudi preboj v osmino finala ni rešil Ancelottija: Napoli odpustil legendo

Z visoko zmago in napredovanjem v osmino finala Lige prvakov, ki jo je skupno kot nogometaš in trener osvojil kar petkrat, se je za Carla Ancelottija končalo vodenje Napolija. Že pred obračunom z Genkom na stadionu San Paolo so se pojavljale glasne govorice, da bo tudi v primeru zmage to zadnja tekma za legendarnega trenerja na klopi sinje modrih, nekateri so pričakovali njegovo odstopno izjavo na novinarski konferenci, a se po prepričljivi zmagi s 4:0 to ni zgodilo.

Ancelotti je zgolj dejal, da ga zvečer čaka sestanek s kontroverznim predsednikom Aureliem De Laurentiisom, ki pa ni čakal in okoli polnoči je Napoli z uradno izjavo potrdil slovo trenerja, ki je bil z varovanci v tej sezoni pod plazom precejšnjih kritik zaradi visokega zaostanka v državnem prvenstvu, kjer Neapeljčani trenutno zasedajo skromno sedmo mesto. Ancelotti je lani brez pretiranih težav "preživel" izpad iz skupinskega dela Lige prvakov, saj so sinje modri dolgo časa resno zasledovali kasnejšega prvaka Juventus, leto kasneje pa 60-letnika ni rešila niti zelo dobra sezona v Ligi prvakov z napredovanjem v izločilne boje.

Zdaj v Arsenal ali Everton?

"Napoli se je odločil odstraniti Carla Ancelottija s položaja trenerja prve ekipe," piše v skopi klubski izjavi za javnost, ki so jo objavili tudi na družbenih omrežjih. "Prijateljski odnos, cenjenje in medsebojno spoštovanje med klubom, njegovim predsednikom Aureliem De Laurentiisom in Carlom Ancelottijem ostajajo nedotaknjeni,"so še sporočili izpod Vezuva.

Italijanski mediji so že pred zadnjim sodnikovim žvižgom v Neaplju za Ancelottijevega naslednika vsaj do konca sezone "ustoličili" njegovega dolgoletnega varovanca pri AC Milanu Gennara Gattusa, ki je po vodenju Siona, Palerma, OFI Krete, Pise in Milanove mladinske ekipe nazadnje dobil priložnosti voditi Milanovo člansko moštvo, ki ga je letos po dveh letih sodelovanja zapustil. Ancelotti se je medtem hitro pojavil v kombinacijah za izpraznjeni klopi angleških velikanov Arsenala in Evertona, potem ko je na Otoku že osvojil tudi državni naslov kot trener Arsenalovega mestnega tekmeca Chelseaja.

Famozni (ne)odhod v karanteno

Sezona 2019/20 bi se za Ancelottija in Napoli sicer kmalu začela izjemno, saj so na tekmi drugega kroga južnjaki na gostovanju pri Juventusu izničili zaostanek z 0:3 in izenačili, nato pa jih je v Torinu v enem zadnjih napadov pokopal nesrečen avtogol branilca Kalidouja Koulibalyja. Med vrhunci zadnjih mesecev je brez dvoma tudi nova, že tretja zmaga na zadnjih štirih medsebojnih tekmah proti Liverpoolu (2:0), ki je v Ligi prvakov tako kot lani položil orožje na San Paolu.

Pred drugim obračunom z rdečimi na Anfieldu, bilo je 1:1, je Ancelotti preživel do tedaj največji "potres" v klubu, saj je De Laurentiis prek svojega sina, podpredsednika Edoarda De Laurentiisa, zaradi slabih predstav od ekipe zahteval, da po porazu v Rimu proti Romi (1:2) teden preživi v tako imenovani karanteni, kar so nogometaši po naslednji tekmi s Salzburgom (1:1) odločno zavrnili in se z De Laurentiisom mlajšim tudi zapletli v ostro prerekanje. Ancelotti je s sodelavci sicer vsaj en večer bojda res preživel v klubskem centru, sledile so kazni vodstva, najhuje sta jo s 50-odstotnim odvzemom mesečnih plač odnesla kapetan Lorenzo Insigne in brazilski vezist Allan. Po remiju v Liverpoolu je sledil morda usoden poraz v prvenstvu doma z Bologno (1:2), nazadnje pa so sinje modri iztržili zgolj točko pri Udineseju (1:1). Takrat je bilo po mnenju italijanskih medijev že bolj kot ne jasno, da bo tekma z Genkom za Ancelottija zadnja na sinje modri klopi, tako pa je na koncu tudi bilo.

