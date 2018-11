Tudi protidopinška agencija potrdila pravilno ukrepanje Uefe v primeru Ramosa

Dokument, ki ga je predstavil generalni direktor Wade, dokazuje, da je Uefa ravnala v skladu s smernicami, potem ko so pri nogometašu Reala Sergiu Ramosunašli sledi deksametazona. Ta je na seznamu prepovedanih poživil oz. mora biti ustrezno prijavljen, kar v primeru španskega kapetana ni bilo storjeno. Krivdo je prevzela zdravniška služba madridskega Reala, Uefa pa je pojasnilo zdravnikov trikratnih zaporednih šampionov Lige prvakov sprejela. Kljub napaki zdravnika, ki naj bi zamešal epruvete, pa v oči bode to, da Uefa ni uvedla nikakršnih sankcij niti proti zdravniški službi Reala niti proti Ramosu.

Spomnimo: spletni medij Football Leaks je v javnost lansiral novico, da je Sergio Ramos dvakrat padel na dopinškem testu ter da je Uefa vse to vedela in prikrila. Hitro so se odzvali v organizaciji, ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, in vse kategorično zanikali. "Evropska nogometna zveza trdno in kategorično zanika obtožbe, v katerih naj bi po poročanju nekaterih medijev, prekrivala dopinške prekrške. Vsi dopinške kontrole, ki se odvijajo pod okriljem Uefe, vselej sledijo navodilom mednarodne protidopinške agencije (WADA). Uefa je o vsem primerih obvestila Wado in Fifo kot veleva kodeks," so sporočili z Uefe.