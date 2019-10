Rummenigge nezadovoljen: S takšnim pristopom boste zabredli v težave

Niko Kovač kljub stoodstotnemu izkupičku njegovega moštva v ligi prvakov - nazadnje so Bavarci s 3:2 slavili v gosteh proti Olympiakosu - nima mirnega spanca. Izvršni direktor münchenskega Bayerna Karl-Heinz Rummenigge je namreč na pozni "večerji", nekaj pred 2. uro zjutraj, zbral celotno moštvo in strokovni štab ter v daljšem govoru izpostavil nekaj ključnih dejstev, ki ga motijo v uvodnem delu nove sezone.



"Najpomembneje je, da smo osvojili nove tri točke. To je pozitivna stvar, saj imamo po treh odigranih tekmah na vrhu lestvice s popolnim izkupičkom lepo prednost pred konkurenti. Posledično smo zelo blizu izpolnitvi zastavljenega minimalnega cilja pred začetkom sezone - uvrstitvi v osmino finala lige prvakov," je Rummenigge s pozitivnim pridihom opravil uvodni del govora, nato pa v veliko bolj resnem tonu nadaljeval: "Po drugi strani pa moramo biti tudi samokritični. S takšno igro, kot smo jo prikazali proti Olympiakosu, ne bomo dosegli preostalih začrtanih ciljev pred sezono. V domačem prvenstvu preveč grešimo in posledično izgubljamo pomembne točke v boju za končno krono. Imam občutek, da ste vsi skupaj malce preveč brezbrižni, zdi se, da ste prepričani, da vam bodo s takšnim pristopom uspele velike stvari. Ampak verjemite mi, da je lahko učinek ravno nasproten. Če ne boste na vsaki tekmi na najvišji mogoči ravni, boste v težavah."