Tuttosport: Ronaldo še nikoli tako dobro pripravljen in še nikoli tako motiviran

Prvi zvezdnik ekipe Cristiano Ronaldo je po vrnitvi iz Portugalske odšel na dvotedensko karanteno zaradi pandemije novega koronavirusa. Ronaldo, ki se je 4. maja vrnil v Italijo, je bil dva meseca na domači Madeiri ter nato v samoizolaciji. Nazadnje je igral 8. marca pred praznimi tribunami proti Interju Samirja Handanovića . " Vrnil se je "neki" drugi Ronaldo. V Karanteni ni počival, to se vidi iz letala ," sprva piše Tuttosport , ki je opazil odlično pripravljeno telo 35-letnega Portugalca. " Testi so pokazali, da je v še boljšem stanju kot takrat, na začetku marca, ko je odigral zadnjo uradno tekmo v dresu Juventusa. Več kot očitno je, da je na Madeiri odlično delal in se v Torino vrnil fantastično fizično pripravljen ," dodaja ugledni italijanski športni časnik, ki je opazil še nekaj.

"Po poročanju ljudi blizu, je Ronaldo ob fantastični telesni pripravljenosti, tudi psihično na zavidljivem nivoju. Možje iz Juventusa trdijo, da se je vrnil še bolj motiviran in željan igre ter dokazovanja kot takrat, ko je podpisal za Juve." Italijanski časniki navajajo, da je Cristiano Ronaldo izboljšal hitrost ter dodatno okrepil vzdržljivost. "Maurizio Sarri ne skriva, da je Ronaldo v življenjski formi, kar se tiče telesne pripravljenosti. Je lahko za vzor vsem v klubu. Sarri celo trdi, da je to najboljši Ronaldo v karieri." Portugalski mediji, prednjači znana A Bola,so še med divjanjem koronavirusa pisali, da Ronaldo trenira kot "žival" in da se je lotil še nekaterih novih prijemov s katerimi izboljšuje koncentracijo.