Evropska nogometna zveza (Uefa) je danes sporočila, da je naročila neodvisno poročilo o dogodkih okoli finala Uefine Lige prvakov v Parizu v soboto, 28. maja. Celovit pregled bo preučil odločanje, odgovornost in vedenje vseh subjektov, ki so bili vključeni v zaključni obračun najkvalitetnejšega klubskega evropskega tekmovanja.

Rodrigues (rojen v Bragi na Portugalskem leta 1977) je poslanec portugalskega parlamenta in predsednik parlamentarnega odbora za okolje in energijo. Med letoma 2015 in 2022 je bil portugalski minister za izobraževanje (pristojen tudi za šport in mladino), član Ustanovnega odbora Svetovne protidopinške agencije (2019–2021), bil je tudi portugalski olimpijski ataše med olimpijskimi igrami 2012 v Londonu.

Da bi zagotovil svoj neodvisen status v procesu, se je Rodrigues strinjal, da bo to nalogo opravil brezplačno. Zbrali bodo dokaze vseh vpletenih strani, ugotovitve neodvisnega poročila pa bodo objavljene, ko bodo zaključene, po prejemu ugotovitev pa bo Uefa izvedla naslednje korake, vezane na zaključno tekmo Lige prvakov.