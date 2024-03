Uefa bo plačala odškodnino navijačem Liverpoola

Finalna tekma Lige prvakov je bila 28. maja pred dvema letoma na Stade de France. Real iz Madrida je Liverpool premagal z 1:0 z zadetkom Viniciusa Juniorja. Dvoboj pa se je začel s 36 minutami zamude, ker so v kaosu in gneči pred vrati obtičali številni navijači Liverpoola, ki so se nato spopadli še s policijo in varnostniki. Ti so nanje usmerili tudi solzivec. Veliko je bilo poškodovanih in aretiranih.