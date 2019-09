Uefa bo v Ljubljani potrdila: Wembley bo na stoto obletnico gostil finale Lige prvakov

Že smo poročali, da bo Izvršni odbor Uefe v Ljubljani na torkovem zasedanju (24. september od 13.30 do 17.00) določil prizorišča finalov elitne Lige prvakov leta 2021, 2022 in 2023. Prav tako bo odbor izbral prizorišča finala Lige Evropa 2021 ter Uefinega superpokala 2021. Poleg tega bo sledil še izbor prizorišča za finale Futsal Eura 2022 ter Uefa mladinskega turnirja leta 2021 in 2022.

Kot smo uspeli izvedeti tudi v naši redakciji, bo Wembley skoraj zagotovo dobil zeleno luč za organizacijo finala 2023. No, kot poroča britanski SkySports bo organizacijo finala leta 2021 dobil Sankt Peterburg, leta2022 pa München, ki je bil sicer prvotno kandidat tudi za leto 2021. Uefa bo sicer na zasedanju razkrila tudi ime novega, 'tretjerazrednega' tekmovanja, ki bo uvedeno leta 2021.

Londonski Wembley je sicer nazadnje gostil finale Lige prvakov leta 2013, kar pomeni, da bo po desetletju znova dobil organizacijo tega izjemno pomembnega nogometnega dogodka. To bo še osmič, ko bo Wembley dobil čast organizacije finala najprestižnejšega klubskega nogometnega tekmovanja na svetu.